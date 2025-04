Gençlerde alarm veriyor! Belirtileri başka hastalıkla karıştırılıyor! Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Son yıllarda gençlerde ani kalp durması (AKD) kaynaklı ölümlerin artışı, tıp dünyasında endişe oluşturdu.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve bayılma gibi belirtiler, genellikle grip veya üst solunum yolu enfeksiyonu gibi yaygın hastalıklarla karıştırıldı. Ancak uzmanlar, bu şikayetlerin ciddi kalp sorunlarının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken teşhis ve farkındalığın bu trajedileri önlemede kritik olduğunu ortaya koydu.

ARTAN RİSK: GENÇLERDE NEDEN OLUYOR?

Ani kalp durması, kalbin elektrik sistemindeki bir arıza nedeniyle aniden durmasıyla meydana geliyor ve dakikalar içinde ölümle sonuçlanabildi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Michael Ackerman, gençlerde AKD’nin genellikle genetik kalp hastalıkları veya teşhis edilmemiş yapısal sorunlardan kaynaklandığını belirtti.

Ackerman, “Hipertrofik kardiyomiyopati (HCM) ve uzun QT sendromu gibi durumlar, gençlerde en yaygın nedenler arasında” dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, 18-35 yaş arası bireylerde AKD kaynaklı ölümlerin %36’sının HCM’den kaynaklandığını gösterdi.

Koroner arter anomalileri, miyokardit (kalp kası iltihabı) ve aritmojenik sağ ventrikül kardiyomiyopatisi (ARVC) de gençlerde önemli risk faktörleri.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Prof. Sanjay Sharma, “Özellikle sporcularda, yoğun fiziksel aktivite bu gizli durumları tetikleyebilir” dedi.

New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, 15-35 yaş arası gençlerde AKD’nin %25’inin spor sırasında meydana geldiğini bildirdi.

BELİRTİLER: ENFEKSİYON MU, KALP SORUNU MU?

Gençlerde AKD öncesi belirtiler sıklıkla yanlış yorumlandı. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, yorgunluk ve bayılma, genellikle viral enfeksiyonlara veya strese bağlandı.

İsveç’te yapılan bir araştırma, AKD geçiren gençlerin %57’sinin olaydan önce bu tür belirtiler yaşadığını, ancak yalnızca %46’sının tıbbi yardım aradığını ortaya koydu.

Scandinavian Cardiovascular Journal’da yayımlanan bu çalışma, hastaların çoğunda kalp sorununun göz ardı edildiğini gösterdi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Anjli Maroo, “Gençler, göğüs ağrısını genellikle kas ağrısı veya hazımsızlık sanıyor. Oysa bu belirtiler, özellikle egzersiz sırasında ortaya çıkıyorsa, acilen değerlendirilmeli” dedi.

Journal of the American Board of Family Medicine’de yayımlanan bir çalışma, gençlerde AKD öncesi belirtilerin %30-50’sinin fark edildiğini, ancak çoğunun önemsenmediğini doğruladı.

BİLİMSEL VERİLER: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Erken teşhis, AKD riskini azaltmada en etkili yöntem. Elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyografi ve genetik testler, gizli kalp hastalıklarını tespit edebildi.

Avustralya’daki Sydney Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Christopher Semsarian, “Ailede ani ölüm öyküsü olan gençler mutlaka taramadan geçmeli” dedi.

Journal of Clinical Medicine Research’te yayımlanan bir derleme, genetik taramaların AKD riskini %40 oranında azalttığını gösterdi.

Ayrıca, kalp kriziyle karıştırılmaması gereken AKD’nin önlenmesi için toplumda farkındalık şart.

Circulation’da yayımlanan bir çalışma, kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) ve otomatik eksternal defibrilatör (AED) kullanımının yaygınlaşmasının, AKD sonrası hayatta kalma oranını %50 artırabileceğini belirtti.

UZMAN ÖNERİLERİ: NE YAPMALI?

Uzmanlar, gençlerde AKD riskini azaltmak için şu adımları önerdi:

Belirtileri Ciddiye Alın: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı veya bayılma gibi şikayetlerde, özellikle egzersizle ilişkiliyse, hemen bir kardiyoloğa başvurun.

Dr. Sharma, “Bu belirtiler gençlerde nadiren enfeksiyondan kaynaklanır” dedi.

Aile Öyküsünü Araştırın: Ailede 50 yaş öncesi ani ölüm, kalp hastalığı veya bayılma öyküsü varsa, genetik tarama yaptırın. Dr. Ackerman, “Aile öyküsü, riskin en güçlü göstergelerinden biridir” dedi.

Tarama Programlarına Katılın: Sporcular için EKG taramaları, gizli kalp sorunlarını tespit edebilir. British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan bir çalışma, düzenli taramaların sporcularda AKD’yi %30 azalttığını gösterdi.

Acil Müdahaleyi Öğrenin: CPR ve AED kullanımı, AKD anında hayat kurtarabilir.

Dr. Maroo, “Toplumda bu becerilerin yaygınlaşması şart” dedi.

FARKINDALIKLA GELECEĞİ KORUMAK

Gençlerde ani kalp durması, nadir olsa da yıkıcı sonuçlar doğuruyor. Belirtilerin enfeksiyonla karıştırılması, teşhisi geciktiriyor ve trajedilere yol açtı.

Bilimsel araştırmalar, erken teşhis ve toplum eğitimiyle bu ölümlerin büyük ölçüde önlenebileceğini gösterdi.

Uzmanlar, gençlerin ve ailelerinin bu işaretlere kulak vermesi gerektiğini vurguladı.