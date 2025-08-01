Gençlerde alarm veriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Nadir görülen bir hastalık olarak bilinen apandis kanseri, son yıllarda genç yaş gruplarında endişe verici bir artış gösterdi.

Annals of Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma, 1970 sonrası doğan bireylerde apandis kanseri vakalarının 1940’lı yıllarda doğanlara kıyasla üç ila dört kat arttığını ortaya koydu. Her yıl milyonda yalnızca birkaç kişiyi etkileyen bu kanser türü, artık 50 yaş altı yetişkinlerde vakaların yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Peki, bu artışın ardında yatan nedenler neler? Bilim insanları ve uzmanlar, çevresel faktörlerden yaşam tarzı değişikliklerine kadar geniş bir yelpazede araştırmalarını devan ettirdi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NELER SÖYLÜYOR?

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Doç. Dr. Andreana Holowatyj’in liderliğinde gerçekleştirilen bir çalışma, apandis kanserinin X ve Y kuşaklarında sırasıyla üç ve dört kat artış gösterdiğini doğruladı. Holowatyj, “Her üç apandis kanseri vakasından biri 50 yaş altındaki bireylerde teşhis ediliyor. Bu oran, kolon kanseri gibi diğer sindirim sistemi kanserleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Araştırma, 1975-2019 yılları arasında Ulusal Kanser Enstitüsü veritabanındaki 4.858 vaka üzerinden bu çarpıcı eğilimi ortaya koydu.

Apandis kanserinin artış nedenleri henüz netleşmese de, bilim insanları birkaç ana faktöre odaklandı.

Obezite, modern yaşamın getirdiği en önemli risk faktörlerinden biri olarak öne çıktı.

1970’lerden bu yana küresel obezite oranları hızla artarken, aşırı kilonun sindirim sistemi kanserleriyle bağlantısı uzun süredir biliniyor. Ayrıca, endüstriyel gıda üretimi, plastik ve kimyasalların yaygın kullanımı ile su kalitesindeki bozulmalar da şüpheli faktörler arasında yer alıyor.

Bağırsak mikrobiyomu, yani bağırsakta yaşayan bakteri florası, bir diğer önemli araştırma alanı.

Son yıllarda hem tıpta hem de tarımda artan antibiyotik kullanımı, bağırsak florasını bozarak kanser riskini artırabilir.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Tim Spector, bağırsak mikrobiyomunun kanser gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, “Antibiyotiklerin aşırı kullanımı, bağırsak ekosistemini değiştiriyor ve bu değişim uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir” dedi.

Erken yaşta antibiyotik maruziyetinin apandis kanseriyle olası bağlantısı, şu anda yoğun bir şekilde araştırıldı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten onkoloji uzmanı Dr. John Kisiel, apandis kanserinin teşhisindeki zorluklara dikkat çekti:

“Bu kanser türü için rutin tarama testleri bulunmuyor. Belirtiler genellikle hafif karın ağrısı, şişkinlik veya bağırsak alışkanlıklarında değişiklik gibi yaygın şikayetler olduğundan, hastalar çoğu zaman durumu ciddiye almıyor.”

Kisiel, genç yetişkinlerde uzun süreli veya açıklanamayan karın şikayetlerinin mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

TEDAVİ VE ÖNLEME: NE YAPILMALI?

Apandis kanseri tedavisinde erken teşhis, başarı oranını önemli ölçüde artırdı.

Uzmanlar, erken evre vakalarda yalnızca apandisin alındığı apandektomi işleminin yeterli olabileceğini, ancak ileri evrelerde sitoredüktif cerrahi ve ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) gibi daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duyulabileceğini belirterek, “Hastaların multidisipliner bir tümör konseyinde değerlendirilmesi, en uygun tedavi planının oluşturulması için kritik” dedi.

Önleme konusunda ise uzmanlar, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının önemine işaret etti.

Akdeniz diyeti, fiziksel aktivite ve obeziteden kaçınma, sindirim sistemi kanserleri riskini azaltmada etkili. Sigara ve alkol kullanımından uzak durmak da hem apandis kanseri hem de diğer kanser türlerine karşı koruyucu bir rol oynadı. Ayrıca, şekerli içecekler, işlenmiş gıdalar ve kırmızı et tüketiminin sınırlandırılması önerildi.

ÇAĞRI: FARKINDALIK VE ARAŞTIRMA ŞART

Apandis kanserindeki bu artış, modern yaşamın getirdiği çevresel ve yaşam tarzı değişikliklerinin sağlık üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlar, bu eğilimi tersine çevirmek için hem bireysel farkındalığın artırılması hem de bilimsel araştırmaların derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Holowatyj, “Bu nadir kanserin genç nesillerde neden bu kadar hızlı arttığını anlamak, önleme ve tedavi stratejileri geliştirmek için hayati önem taşıyor” dedi.