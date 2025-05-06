Gençlerde artan ölümcül tehlikeye mucize çözüm! İşin uzmanları anlatıyor

Bağırsak kanseri (kolorektal kanser), dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri ve özellikle genç yetişkinlerdeki artış endişe verici boyutlara ulaştı. ABD’de yapılan son araştırmalar, bu hastalığın ardında kolibaktin üreten Escherichia coli (E. coli) bakterisinin kritik bir rol oynayabileceğini gösterdi. Ancak umut verici bir haber var: Yeşil muz gibi lif açısından zengin besinler, bağırsak kanseri riskini %50’ye kadar azaltabildi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden mikrobiyolog Dr. Wendy Garrett ve UTHealth Houston’dan kolorektal cerrah Dr. Marianne Cusick gibi uzmanlar, günlük 30 gram lif tüketiminin bağırsak sağlığını koruyarak kansere karşı güçlü bir savunma oluşturduğunu vurguladı.

İşte bilimsel verilerle desteklenen bu çığır açıcı bulgular ve uzman önerileri...

BAĞIRSAK KANSERİ VE E. COLİ BAĞLANTISI

Nature Microbiology’de yayımlanan bir çalışma, kolibaktin üreten (pks+ E. coli) bakterilerin düşük lifli diyetlerle birleştiğinde bağırsaklarda kanser öncüsü poliplerin oluşumunu artırdığını gösterdi.

Araştırma, düşük karbonhidratlı ve liften yoksun diyetlerin bağırsak mukus tabakasını incelterek kolibaktinin bağırsak hücrelerine ulaşmasını kolaylaştırdığını ortaya koydu. Bu durum, DNA hasarına ve kanser gelişimine zemin hazırladı. Dr. Garrett, “E. coli, bağırsak mikrobiyomunda yaygın bir bakteri. Ancak lif eksikliği, bu bakterinin zararlı etkilerini tetikliyor. Yüksek lifli diyetler, bu riski dramatik bir şekilde azaltabilir” dedi.

Gastroenterology’nin bir çalışması da, kolibaktin üreten E. coli’nin kolorektal kanser vakalarının %60’ında mevcut olduğunu ve özellikle Batı tipi diyetle (yüksek yağ, düşük lif) beslendiğinde kanser riskini artırdığını doğruladı. Bu bulgular, genç yetişkinlerde kolorektal kanser oranlarının neden arttığını açıklamaya yardımcı oldu.

YEŞİL MUZ: PREBİYOTİK GÜÇ VE KANSER KALKANI

Yeşil muz, yüksek oranda dirençli nişasta içeren bir prebiyotik besin olarak bağırsak sağlığını destekledi.

Frontiers in Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, yeşil muz unu tüketen farelerde bağırsak mikrobiyotasının olumlu yönde değiştiğini ve Bifidobacteriaceae gibi faydalı bakterilerin arttığını gösterdi. Bu bakteriler, liften kısa zincirli yağ asitleri (SCFA) üreterek bağırsak mukozasını güçlendiriyor ve kanserojen maddelerin etkisini azalttı. Çalışma, yeşil muz ununun amino asit biyosentezi ve anti-inflamatuar süreçleri desteklediğini de ortaya koydu.

Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) danışmanı Karen Collins, “Yeşil muz gibi dirençli nişasta kaynakları, bağırsak florasını besleyerek kolon hücrelerini koruyor. Günlük 30 gram lif alımı, kanser riskini önemli ölçüde düşürüyor” dedi.

Yeşil muzun yanı sıra yulaf, tam tahıllar, elma ve baklagiller de lif açısından zengin seçenekler arasında.

LİFİN GÜCÜ: %50’YE VARAN RİSK AZALMASI

The BMJ’de yayımlanan bir meta-analiz, günde 10 gram ek lif tüketiminin kolorektal kanser riskini %10 azalttığını, özellikle tahıl ve meyve liflerinin bu koruyucu etkiye sahip olduğunu gösterdi. Daha yakın tarihli bir çalışma (Nature Communications, 2025), yüksek lifli diyetlerin bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek iltihabı azalttığını ve kanser gelişimini engellediğini doğruladı.

AICR, kolorektal kanser riskini azaltmak için yetişkinlerin günde en az 30 gram lif tüketmesini önerdi.

Medical News Today’nin raporuna göre, lif, bağırsak hareketlerini hızlandırarak kanserojen maddelerin bağırsakta kalma süresini azaltıyor ve bütirat gibi koruyucu bileşikler üreten bakterileri destekledi.

Yapılan bir kohort çalışması, kolorektal kanser tanısı sonrası lif alımını artıran hastalarda ölüm riskinin her 5 gram ek lif için %18 azaldığını gösterdi.

Dr. Cusick, “Lif, bağırsak mikrobiyomunu dengeleyerek E. coli’nin kanserojen etkilerini nötralize ediyor. Yeşil muz, hem uygun fiyatlı hem de etkili bir seçenek” dedi.

Uzmanlar, lifin yalnızca diyetle alınmasının yeterli olmadığını, işlenmiş gıdalardan uzak durmanın da kritik olduğunu vurguladı.

GENÇ YETİŞKİNLERDE ARTAN RİSK: NEDEN ŞİMDİ?

Kolorektal kanser, geçmişte genellikle 50 yaş üstü bireylerde görülürken, son yıllarda 20-49 yaş aralığında artış gösterdi.

Frontiers’te yayımlanan bir inceleme, erken başlangıçlı kolorektal kanserin (EOCRC) şekerli içecekler, Batı tipi diyet ve düşük lif alımıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. ABD’de 1990-2017 arasında EOCRC vakaları %22 artarken, bu artışın düşük lifli diyetler ve obeziteyle ilişkili olduğu düşünüldü.

Dr. Garrett, “Gençlerdeki bu artış, fast food kültürünün ve hareketsiz yaşam tarzının bir sonucu. Lifli besinler, bu trendi tersine çevirebilir” dedi.

National Geographic’in raporuna göre, Amerikalıların %90’ı günlük lif ihtiyacını (28-30 gram) karşılayamıyor, bu da kanser riskini artırdı.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

Yeşil Muz Tüketin: Smoothie’lere ekleyin, ununu çorba veya ekmek yapımında kullanın. Günde 1-2 yeşil muz, lif ve dirençli nişasta ihtiyacını destekler.

Lifli Besinleri Çeşitlendirin: Yulaf, chia tohumu, brokoli, elma ve baklagillerle günlük 30 gram lif hedefine ulaşın.

Batı Tipi Diyeti Terk Edin: Kırmızı ve işlenmiş et, şekerli içecekler ve rafine karbonhidratları azaltın.

Tarama Yaptırın: 45 yaşından itibaren düzenli kolonoskopi yaptırın; aile öykünüz varsa daha erken başlayın.

LİFLE SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Bağırsak kanseri, genç yetişkinler için giderek büyüyen bir tehdit olsa da, yeşil muz gibi lif açısından zengin besinler bu riski önemli ölçüde azaltabilir.

Bilimsel araştırmalar, günlük 30 gram lif tüketiminin E. coli’nin kanserojen etkilerini baskılayarak bağırsak sağlığını koruduğunu gösterdi.

Dr. Cusick, “Küçük diyet değişiklikleri, büyük sağlık kazanımları getirir. Yeşil muz ve lifli gıdalar, bu savaşta en güçlü müttefiklerimiz.” sözlerini kullandı.