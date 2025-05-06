Gençlerde felç alarmı! Basit belirtiler hayatları karartıyor

Felç, genellikle yaşlılıkla ilişkilendirilen bir sağlık sorunu olsa da, son yıllarda genç yetişkinler arasında endişe verici bir artış gösterdi.

Uzmanlar, gençlerdeki felç vakalarının basit belirtilerle kendini gösterdiğini, ancak bu belirtilerin genellikle ciddiye alınmadığını belirtti.

Bilimsel çalışmalar, yaşam tarzı faktörleri, genetik yatkınlıklar ve çevresel risklerin bu artışta önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Erken müdahale hayat kurtarıcı olsa da, gençlerin belirtileri hafife alması ciddi sonuçlara yol açtı.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) yayımladığı bir rapora göre, 18-50 yaş arasındaki bireylerde felç oranları son 20 yılda yaklaşık yüzde 15 arttı. Özellikle iskemik felçler, yani kan pıhtısının beyne giden damarları tıkaması sonucu oluşan felçler, gençlerde en yaygın tür olarak öne çıktı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nden nörolog Dr. Peter Rothwell, “Gençlerde felç vakalarının artmasının ardında, hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi geleneksel risk faktörlerinin yanı sıra, modern yaşam tarzına özgü stres ve hareketsizlik gibi etkenler yatıyor” dedi. Rothwell’in ekibi, 2019’da Stroke dergisinde yayımlanan bir çalışmada, 45 yaş altı bireylerde felç oranının bazı bölgelerde yüzde 44’e kadar yükseldiğini bildirdi.

ABD’de UCLA Tıp Merkezi’nden nörolog Dr. David Liebeskind, gençlerde felç belirtilerinin sıklıkla yanlış yorumlandığını vurguladı:

“Gençler, ani baş ağrısı, kol uyuşması veya konuşma güçlüğü gibi belirtileri migren, yorgunluk ya da stresle karıştırıyor. Bu da tedavi için kritik zaman kaybına yol açıyor.”

Liebeskind’in yürü 27 yaşındaki bir hastası Jennifer Reilly’nin hikayesi, bu durumu çarpıcı bir şekilde özetledi. Reilly, felç geçirdiğinde belirtileri önce migren sanmış ve hastaneye gitmeyi erteledi.

BASİT BELİRTİLER, BÜYÜK TEHLİKE

Felç belirtileri genellikle ani başlar ve hızlı müdahale gerektirir. Amerikan Felç Derneği’nin (ASA) kullandığı “F.A.S.T.” testi, belirtileri tanımak için basit bir yöntem sundu:

F (Face): Yüzde, özellikle bir tarafında sarkma veya asimetri.

A (Arms): Bir kolda güçsüzlük veya kaldırma zorluğu.

S (Speech): Konuşma bozukluğu, kelimeleri telaffuz edememe veya anlaşılmama.

T (Time): Bu belirtilerden herhangi biri varsa, hemen 112’yi arayın.

Ancak gençlerde felç, bazen daha az belirgin belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Dr. Liebeskind, “Baş dönmesi, ani şiddetli baş ağrısı, görme kaybı veya denge sorunları gibi belirtiler, gençlerde sıkça göz ardı ediliyor” dedi.

Geçici iskemik atak (TIA) veya “mini felç” olarak bilinen durumlar da gençlerde yaygın.

TIA, belirtilerin birkaç dakika içinde geçmesiyle sonuçlansa da, ciddi bir felcin habercisi olabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, TIA geçirenlerin yaklaşık yüzde 20’si üç ay içinde tam bir felç geçirdi.

NEDEN GENÇLER RİSK ALTINDA?

Gençlerde felç artışının ardında çok sayıda faktör yatıyor. Türkiye’de gençlerde hipertansiyon ve obezite oranlarının hızla arttığını belirtililerek, “Fast food kültürü, hareketsiz yaşam ve stres, damar sağlığını bozuyor. Buna genetik yatkınlık eklendiğinde, felç riski genç yaşlara iniyor” denildi.

Özellikle ailesinde felç öyküsü olan gençlerin düzenli sağlık kontrolü yaptırması gerektiğini vurgulandı.

Uluslararası bir çalışma, kadınlarda oral kontraseptif kullanımı ve gebelik döneminin felç riskini artırabileceğini gösterdi. Portekiz’de yapılan bir başka araştırma, obezitenin gençlerde felç riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. Ayrıca, uyuşturucu kullanımı, özellikle kokain ve amfetamin gibi maddeler, gençlerde felç riskini dramatik şekilde artırdı.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Felç tedavisinde zaman, en kritik faktör. Dr. Rothwell, “İskemik felçlerde, pıhtı çözücü ilaçlar (tPA) semptomların başlamasından sonraki 4,5 saat içinde uygulanırsa, kalıcı hasar riski büyük ölçüde azalır” dedi.

Rehabilitasyon da felç sonrası iyileşmede kilit rol oynadı. Genç hastalar, yaşları nedeniyle daha hızlı iyileşme potansiyeline sahip. Ancak düzenli fizik tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri olmadan, tam iyileşme mümkün değil.

ÖNLEME MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, felç riskini azaltmak için basit ama etkili adımlar önerdi. Sigarayı bırakmak, düzenli egzersiz yapmak ve Akdeniz tipi beslenmeyi benimsemek, felç riskini yüzde 80’e kadar azaltabilir. Ayrıca, kan basıncı, kolesterol ve şeker seviyelerinin düzenli kontrolü, erken teşhis için kritik.

Gençler arasında farkındalığı artırmak için kampanyalar da yürütüldü. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, “F.A.S.T. ile Hızlı Ol” kampanyasıyla gençleri belirtiler konusunda eğitmeyi hedefledi.

Gençler, "Bana bir şey olmaz" diye düşünüyor. Ama felç, yaş tanımıyor. Bir belirti gördüğünüzde, beklemeyin, hemen yardım çağırın.

SÖZ: BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Felç, gençlerin hayatını bir anda değiştirebilecek ciddi bir sağlık sorunu. Ancak erken teşhis ve doğru tedaviyle, bu risk büyük ölçüde azaltılabilir.

Uzmanlar, gençlerin belirtileri ciddiye alması ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi gerektiğini vurguluyor. Unutmayın, basit bir belirti, büyük bir tehlikenin habercisi olabilir.