Gençlerde hipertansiyon artışı alarm veriyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Son yıllarda hipertansiyonun yalnızca yaşlıları değil, gençleri de hedef aldığına dair veriler sağlık dünyasını alarma geçirdi.

20’li ve 30’lu yaşlarda yüksek tansiyon tanısı alan bireylerin sayısındaki artış, uzmanları hem endişelendiriyor hem de tedavi uyumu konusunda daha sıkı önlemler almaya yöneltti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, genç yaşta hipertansiyon tanısı alanların ilaçlarını düzenli kullanmasının, kalp krizi, inme ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonları önlemede kritik olduğunu ortaya koydu.

GENÇLERDE HİPERTANSİYON ARTIŞI: VERİLER NE SÖYLÜYOR?

Journal of Hypertension’da yılında yayımlanan bir çalışma, 20-40 yaş arası bireylerde hipertansiyon prevalansının son 20 yılda %20 oranında arttığını gösterdi.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Francisco Lopez-Jimenez, “Gençlerde hipertansiyonun artışı, modern yaşam tarzının bir yansıması. Stres, kötü beslenme ve hareketsizlik, kan basıncını yükselterek gençleri risk altına sokuyor” dedi.

İlaç Uyumu: Hayat Kurtarıcı Bir Adım Hipertansiyon tedavisinde ilaç kullanımı, kan basıncını 140/90 mmHg’nin altına düşürmeyi hedefler. Ancak genç hastaların ilaçlarını aksatma eğilimi, tedavi başarısını gölgeledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin tarihli bir araştırması, hipertansiyon hastalarının %40’ının ilaçlarını düzenli kullanmadığını ve bu durumun komplikasyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Genç hastalar, kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçlarını bırakma eğiliminde. Ancak hipertansiyon, ‘sessiz katil’ olarak adlandırılır çünkü belirtiler olmadan organlara zarar verebilir. İlaç uyumu, kalp, böbrek ve beyin sağlığını korumada vazgeçilmez.

NEDEN GENÇLER RİSK ALTINDA?

Hipertansiyonun gençlerde artış göstermesinin ardında birden fazla faktör yattı.

Aşırı tuz, fast food tüketimi, obezite, stres ve genetik yatkınlık, gençlerde hipertansiyonun başlıca tetikleyicileri arasında.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Majid Ezzati, “Gençlerde hipertansiyon, genellikle insülin direnci ve metabolik sendromla bağlantılı. Bu durum, erken yaşta kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor” dedi. Ayrıca, sosyal medya platformlarında paylaşılan uzman görüşleri, 20 yaş altı bireylerde hipertansiyonun hızla yayıldığını ve bu yaş grubunda yaşam tarzı değişikliklerinin kritik olduğunu vurguladı.

İlaç Aksatmanın Bedeli Ağır Hipertansiyonun kontrol altına alınmaması, kalp yetmezliği, böbrek hasarı, inme ve aort anevrizması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin verilerine göre, Türkiye’de 6 milyon hipertansiyon hastası bulunuyor ve tedavi uyumu düşük olan hastalarda komplikasyon riski %30 daha yüksek.

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Randall Zusman, “İlaçların düzenli kullanımı, kan basıncını kontrol ederek organ hasarını önler. Genç hastalar, ‘ilaç bağımlılığı’ korkusuyla tedaviyi aksatıyor, ancak asıl tehlike hipertansiyonun kendisidir” dedi. Ayrıca, dil altı ilaçların ani tansiyon düşüşüne yol açarak kalp ve beyin için risk oluşturabileceği uyarısı da dikkat çekti.

Yaşam Tarzı ve Erken Tanı Önerileri Uzmanlar, gençlerde hipertansiyonun kontrol altına alınmasında yaşam tarzı değişikliklerinin ilaç tedavisi kadar önemli olduğunu vurguladı.

Tuz tüketimini azaltmak, haftada 5 gün 30 dakika egzersiz yapmak ve stresi yönetmek, kan basıncını 5-10 mmHg düşürebilir.

Uzmanlar, Türk toplumunun günlük tuz tüketiminin 18 grama ulaştığını ve bunun hipertansiyonu tetiklediğini belirtti. Ayrıca, 18 yaşından itibaren düzenli tansiyon ölçümü öneriliyor, özellikle ailesinde hipertansiyon öyküsü olanlar için.

Gençlerde hipertansiyon genellikle sinsi ilerler. Erken teşhis için yılda en az bir kez tansiyon ölçümü şart.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten psikolog Dr. Susan Albers, “Genç hastalar, ilaç kullanmanın ‘yaşlılık’ göstergesi olduğunu düşünerek tedaviyi reddedebiliyor. Psikolojik destek, tedavi uyumunu artırmada etkili” dedi.

GELECEKTE NE BEKLENİYOR?

Uzmanlar, gençlerde hipertansiyon artışının devam etmesi halinde, kalp-damar hastalıkları ve böbrek yetmezliği vakalarında ciddi bir yükseliş olabileceği konusunda uyardı.

Erken yaşta hipertansiyon, gelecekte sağlık sistemlerine büyük yük getirebilir. Toplum sağlığı projeleriyle tuz tüketimi azaltılmalı ve gençler bilinçlendirilmeli.

Dünya Sağlık Örgütü, hipertansiyonun küresel çapta her sekiz ölümden birinin sorumlusu olduğunu ve erken müdahalenin bu yükü azaltabileceğini belirtti.

Gençlerde hipertansiyonun yükselişi, hem bireyleri hem de sağlık sistemlerini harekete geçmeye zorladı.

Erken teşhis, düzenli ilaç kullanımı ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu sessiz tehditle mücadelede en güçlü silahlar olarak öne çıktı.

Uzmanlar, gençlerin tansiyonlarını düzenli takip etmeleri ve ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini bir kez daha vurguladı.