Gençlerde obezitenin ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı

Obezite, gençler arasında hızla yayılan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum olmasıyla biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde 159 milyon genç obezite ile mücadele ediyor.

Uzmanlar, gençlerde obezitenin artışının alarm verici olduğunu ve bu durumun ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Obezitenin Nedenleri ve Etkileri

Profesör Majid Ezzati, obezitenin artışında modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite eksikliğinin etkili olduğunu söyledi.

Obezite, gençlerde tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, eklem sorunları, karaciğer yağlanması ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Önleme ve Tedavi Yöntemleri

Uzmanlar, obezite ile mücadelede sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, gençlerde obezitenin önlenmesi için dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplumsal Farkındalık ve Eğitim

Obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın ve eğitimin önemi büyük. Sağlık kuruluşları ve eğitimciler, gençleri sağlıklı yaşam tarzı konusunda bilinçlendirmeli ve desteklemelidir.

Ayrıca, sağlıklı gıda seçeneklerinin erişilebilirliğinin artırılması ve fiziksel aktivite imkanlarının genişletilmesi gerekmekte.