Gençlerde obezitenin ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı

Gülsüm Sundu
Gençlerde obezitenin ölümcül tehlikeleri ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan obezitenini gençlerde ölümcül tehlikeleriyle ilgili uzmanlardan önemli açıklamalar geldi.

Obezite, gençler arasında hızla yayılan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir durum olmasıyla biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya genelinde 159 milyon genç obezite ile mücadele ediyor.

Uzmanlar, gençlerde obezitenin artışının alarm verici olduğunu ve bu durumun ölümcül hastalıklara yol açabileceğini belirtti.

Obezitenin Nedenleri ve Etkileri

Profesör Majid Ezzati, obezitenin artışında modern yaşamın getirdiği beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite eksikliğinin etkili olduğunu söyledi.

Obezite, gençlerde tip 2 diyabet, kalp hastalıkları, eklem sorunları, karaciğer yağlanması ve bazı kanser türleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Önleme ve Tedavi Yöntemleri

Uzmanlar, obezite ile mücadelede sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, gençlerde obezitenin önlenmesi için dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplumsal Farkındalık ve Eğitim

Obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın ve eğitimin önemi büyük. Sağlık kuruluşları ve eğitimciler, gençleri sağlıklı yaşam tarzı konusunda bilinçlendirmeli ve desteklemelidir.

Ayrıca, sağlıklı gıda seçeneklerinin erişilebilirliğinin artırılması ve fiziksel aktivite imkanlarının genişletilmesi gerekmekte.

İlgili Haberler
Günde üç defa tüketene ölümcül iki hastalık uğramıyor. Uzmanı açıkladı
Çocukları obeziteden kurtarma çareleri ortaya çıktı. Uzmanlar uyardı
Son Haberler
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var Ekonomi
Kredi alamayan vatandaşlara ortak ev kredisi. Tek şartı var
Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek Teknoloji
Windows yeni özelliğini duyurdu. Sadece birkaç saniye sürecek
Her derde şifa olan aslan kuyruğu otuyla ilgili uzmanlardan önemli öneriler Şifalı Bitkiler
Her derde şifa olan aslan kuyruğu otuyla ilgili uzmanlardan önemli öneriler
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah Ekonomi
1 adet yaprak sarma 10 TL. Vah benim memleketim vah
Iğdır FK'ya taşlı saldırı Spor
Iğdır FK'ya taşlı saldırı
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi Magazin
Nükhet Duru 70'ine bakın nasıl girdi
İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı Gündem
İsrailli şirketin Türkiye’deki büyük vurgunu ortaya çıktı. Olay sessiz sedasız kapatıldı