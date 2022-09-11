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Prof. Avcı: Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor

Omuz çıkığı şikâyetlerinde en çok rastlanan yaşın 20’li yaşlar olduğuna dikkat çeken Prof. Cem Coşkun Avcı, “Omuz çıkığı çoğunlukla spor travmalarından sonra oluşuyor. Özellikle 20 yaş ve altında çıkığın tekrarlama ihtimali yüzde 95’lerdedir. Tekrarlayan Omuz çıkmalarını genellikle yüzerken ve gece yatarken yapılan normal aktiviteler sırasında da görüyoruz.” dedi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:14
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Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor

Prof. Avcı: Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor
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Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, omuz çıkığının oldukça ağrılı bir durum olduğunu belirterek, “Omuz çıkığı, omuz ekleminin eklem yuvasını terk etmesiyle oluşan bir durumdur. Böyle bir durumda omuzda şiddetli ağrı ile beraber şekil bozukluğu oluşuyor. Çoğunlukla hastalar omuzunun çıktığını fark ediyor. Omuz çıkığına en çok 20'li yaşlardaki gençlerde rastlıyoruz. Bu yaşlarda aktivite düzeyinin yüksek, dokuların elastikiyetinin fazla olması çıkığa yatkınlık oluşturur ancak her yaşta görülebilen bir durum. Yaşa göre tedavisi farklıdır” şeklinde konuştu.

"YÜZÜCÜLER VE YOĞUN SPOR YAPANLAR DİKKAT ETMELİ"

En çok hareket eden eklemin omuz eklemi olduğuna değinen Prof. Avcı, şunları söyledi:
"Omuzu yerinde tutan kaslar, bağlar ve tendonlar vardır. Kişinin omzuna aldığı darbe veya ters hareket sonucu bu durum ortaya çıkabilir. Sportif aktiviteleri genellikle gençler yaptığı için omuz çıkmasını en çok onlarda görüyoruz. Özellikle kontakt spor olarak bilinen futbol, basketbol, hentbol ve voleybolla ilgilenenlerde omuz çıkığı riski daha yüksektir. Yüzücülerde de sık rastladığımız bir durumdur. İlk omuz çıkığında omzu uygun manevralarla yerine oturttuktan sonra bir kol askısıyla hastayı takip etmeye başlıyoruz. Çıkık esnasında omuzu yerinde tutan bağlar yırtılıyor. Yırtıklar omuz askısı takıldıktan sonra iyileşme dönemine giriyor. Omuz bağları yırtıldıktan sonra düzgün bir şekilde iyileşirse bir daha çıkık görülmez. Ancak bu iyileşme 20 yaş ve altındakilerde daha düşük orandadır. Bu yüzden genç hastada omuz çıkığı olmuşsa tekrarlama ihtimali yüzde 95'lerdedir. Tekrarlayan çıkıklarda cerrahi tedavi gerekiyor. İlk çıkık travmayla, darbeyle ve ters bir hareketle olurken tekrarlayan omuz çıkığı bu defa normal omuz hareketleri esnasında da oluşabiliyor. Bazen de belirgin bir çıkık olmadan omuz ağrısı ile kendini gösterebilir."

"KOL ASKISINDAN SONRA REHABİLİTASYON ŞART OLMALI"

Prof. Dr. Avcı, tedavide cerrahi yöntemlere başvurulan durumları şöyle açıkladı:

"Sporcuların ilk çıkıklarından sonra da çoğunlukla cerrahi tedavi yapıyoruz. Tedavide kapalı yöntemle omzun yırtılan bağlarını yerine dikme işlemi yapıyoruz. Ameliyat sonrası omuzu kol askısına alıp yaklaşık 6 hafta bekliyoruz. 6 haftalık sürecin sonunda rehabilitasyon ile omuzu güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Omuz kas güçleri kazanıldıktan 3 ay sonra birçok aktiviteye izin veriyoruz. Ancak yüzme, futbol ve basketbol diye bahsettiğimiz sportif aktivitelere 6 aydan sonra izin veriyoruz. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra kişi normal hayatına dönüyor. Bir omuz çıkığı oluştuktan sonra devamı da geliyorsa bunu engellemenin bir yolu kalmıyor. Omuz çıkığının artık devamlılığı söz konusu oluyor ve hastalarda da korku gelişiyor. Ya sporu terk ediyorlar ya da omuzu zorlayacak belli hareketleri hissettikleri için yapmamaya başlıyorlar. Zamanla hareket kısıtlılığına neden oluyor. Onun yerine çıkık tekrar ediyorsa cerrahi tedavi yapılması gerekiyor."

iha

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insan
11.09.2022 10:21
aynen  
 
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