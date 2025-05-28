Gençlerden Kültürel Miras Duyarlılığı

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Karakol İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte, Aksaray’ın sivil mimarlık örnekleri fotoğraflar ve sunumlar eşliğinde öğrencilere aktarıldı. Mimarlık öğrencileri, yaşadıkları coğrafyanın tarihî ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın önemini anlatırken, tarihi yapıların korunması konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinliğe ASÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri de katılarak bilgi paylaşımında bulundu ve yapılan sunumlara akademik destek sağladı.

Etkinlik yalnızca bilgilendirme ile sınırlı kalmadı. Öğrencilere tarihi ve kültürel miras hakkında bilgiler verilirken, aynı zamanda çocukların sanata olan ilgisini artırmak ve hayal gücünü desteklemek amacıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı. Resim defterleri, boya kalemleri ve etkinlik sonrası çocukların büyük bir coşkuyla katıldığı uçurtma şenliği, günün neşeli ve unutulmaz anları arasında yer aldı.

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Uçurtmalar gökyüzünü rengârenk süslerken, öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel mirasın değerini öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Program sonunda miniklerin yüzlerindeki tebessüm, etkinliğin amacına ulaştığının en güzel göstergesi oldu.

Etkinliğe Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve ilçe kurum amirleri de katıldı. Projeye duydukları memnuniyeti dile getiren yetkililer, ASÜ öğrencilerinin bu örnek davranışlarının hem eğitim camiası hem de toplum için ilham verici olduğunu vurguladı.

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Aksaray Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle sadece akademik değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı da artırmaya devam ediyor. Öğrencilerin sahada birebir deneyim yaşaması, hem eğitimlerine katkı sağlıyor hem de toplumla bütünleşmelerine imkân tanıyor.

Etkinlik, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.