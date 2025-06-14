Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Adana'da yüzünde kaskla 2 gence adeta işkence edercesine sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da yüzünde kaskla 2 gence adeta işkence edercesine sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değilim" diye savunma yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre, İ.E. (28) sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. (17) VE A.T'yi (22) Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü. Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü. O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma" diye yalvarması dikkat çekti.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi belirleyip yakalamak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli, Güzelevler Mahallesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değildim" diyerek savunma yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Gençleri sopayla dövdüğü öne sürülen şüpheli serbest kaldı

Son Haberler
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!
Çaykur Rizespor'da başkanlığa yeniden İbrahim Turgut seçildi!
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Milan Skriniar'dan flaş karar
Erdoğan’ın CHP'yi istediği kıvama getirme planı! Ünlü gazeteci tek tek anlattı
Erdoğan’ın CHP'yi istediği kıvama getirme planı! Ünlü gazeteci tek tek anlattı
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı
İstanbul’un göbeğinde intikam cinayeti! Sırtına 3 el ateş etti
İstanbul’un göbeğinde intikam cinayeti! Sırtına 3 el ateş etti