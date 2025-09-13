Gençleri tehdit eden ölümcül hastalık! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Son yıllarda genç yetişkinler arasında kalp hastalıklarının alarm verici bir hızla artması, kardiyologları harekete geçirdi.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NHLBI) verilerine göre, 20-44 yaş arası bireylerde obezite oranı 2009'dan 2020'ye yüzde 32,7'den yüzde 40,9'a yükselirken, diyabet vakaları da yüzde 3'ten 4,1'e sıçradı. Bu eğilim, kalp ataklarının ve kalp yetmezliğinin gençlerde görülme sıklığını yüzde 66 artırdı; özellikle 18-44 yaş grubunda kalp krizi geçirme oranı 2019'dan 2023'e 0,3'ten 0,5 puana çıktı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) uzmanları, bu artışın pandemi sonrası dönemde hızlandığını belirterek, "Gençler kalp sorunlarını hafife alıyor, ancak erken müdahale hayat kurtarır" dedi.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Kardiyolog Dr. Marat Fudim, JAMA Cardiology dergisinde yayımlanan araştırmasında, kalp yetmezliği ölümlerinin 45 yaş altı yetişkinlerde yüzde 906'ya varan oranda arttığını vurgulayarak, "Obezite ve diyabetin yaygınlaşması, gençlerin damarlarını yıllarca önce tahrip ediyor. COVID-19 salgını ise bu ateşi körükledi; enfeksiyon sonrası kalp komplikasyonları yüzde 14 arttı" dedi.

Fudim, Güney ve Orta Batı eyaletlerinde en yüksek artışların gözlendiğini belirtti. Araştırma, kırsal bölgelerde yaşayanlar ve Afro-Amerikan gençlerde riskin yüzde 166'ya kadar çıktığını ortaya koydu.

Ohio State Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nin ulusal anketi de benzer bir tablo çiziyor: 45 yaş altı yetişkinlerin yüzde 47'si kalp hastalığı riskini kendilerine uzak görüyor, oysa 40 yaş altı kalp atakları son on yılda belirgin şekilde çoğaldı.

Kardiyolog Dr. Susan Cheng, Cedars-Sinai Smidt Kalp Enstitüsü Direktörü olarak, "Gençlerde kalp krizi ölümleri pandemiyle birlikte patladı. Tekrarlanan enfeksiyonlar, kalp ritim bozukluklarını ve yetmezliğini tetikliyor" uyarısında bulundu.

Cheng'in ekibi, 150 bin COVID hastasını incelediği çalışmada, enfeksiyon sonrası bir yıl içinde kalp sorunlarının "önemli ölçüde" yükseldiğini tespit etti. Risk faktörleri arasında hareketsizlik başı çekti.

Cleveland Clinic Kardiyoloğu Dr. Luke Laffin, "Gençler masa başı işler ve ultra işlenmiş gıdalarla dolu bir hayata geçti; bu, 20'li yaşlarda bile plak birikimini hızlandırıyor" dedi.

Amerikan Koleji Kardiyolojisi'nin (ACC) verilerine göre, 50 yaş altı kalp krizi hastalarının yüzde 20'si 40 yaşın altında ve bu grupta madde bağımlılığı (marihuana ve kokain gibi) oranı yüzde 17,9'a ulaştırdı.

Laffin, gençlerin kolesterol ve tansiyon kontrollerini ihmal etmesini "en büyük hata" olarak niteliyor; zira erken yüksek tansiyon, ileriki yıllarda kalp yetmezliği riskini bağımsız olarak artırdı.

AHA'nın Mart 2025 tarihli bilimsel raporunda, 18 yaşına gelindiğinde gençlerin yüzde 39'unun obezite, yüzde 53'ünün yüksek kolesterol ve yüzde 15'inin yüksek tansiyonla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Kardiyolog Dr. Stavros Stavrakis, Oklahoma Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden, "Kalp hastalıkları 60'ta başlamaz; 20'li-30'lu yaşlarda temelleri atılır. Sigara ve e-sigara kullanımı kalp ataklarını yüzde 34 artırıyor" diye uyardı.

Stavrakis'in ekibi, Oklahoma'da 25-44 yaş arası kalp hastaneye yatışlarının son on yılda yüzde 30 yükseldiğini raporladı.Uzmanlar, önleme için somut adımlar önerdi.

NHLBI, berber dükkanlarında tansiyon taramaları gibi toplum odaklı programları teşvik ederken, AHA telehealth ve sosyal medya kampanyalarıyla gençlere ulaşmayı hedefledi.

Dr. Fudim, "Yeşil alanlar artırılmalı, sigortasız gençlere erişim sağlanmalı. Erken tarama, kalp krizlerini önleyebilir" dedi. Bu çağrılar, gençlerin "yetişkinlik" stresine yenik düşmeden sağlıklı alışkanlıkları benimsemesini zorunlu kılıyor; zira Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi (CDC), kardiyovasküler hastalıkların 65 yaş altı ölümlerin yüzde 16'sını oluşturduğunu hatırlattı.

Bu trendi tersine çevirmek için politika yapıcılar, okullarda kalp sağlığı eğitimini genişletmesi önerildi.