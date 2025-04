Gençleri vuran sessiz katil! 20’li yaşlarda ölümcül tehlike

Aort yırtılması (aort diseksiyonu), vücudun en büyük atardamarı olan aortun iç tabakasının yırtılmasıyla oluşan, yaşamı tehdit eden bir sağlık sorunu.

Genellikle ileri yaşlarla ilişkilendirilse de, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu ciddi durumun 20’li yaşlardaki gençlerde de görülebildiğini ortaya koydu.

ABD, İngiltere ve Türkiye’den kardiyoloji uzmanları, genetik yatkınlık, yüksek tansiyon ve bağ dokusu hastalıklarının gençlerde aort yırtılmasını tetikleyebileceği konusunda uyardı.

Erken teşhis ve düzenli kontrollerin hayat kurtardığı bu sinsi tehlike hakkında bilinmesi gerekenler neler? İşte bilimsel verilerle desteklenen çarpıcı detaylar...

AORT YIRTILMASI NEDİR VE NEDEN GENÇLERİ ETKİLİYOR?

Aort, kalpten çıkan ve tüm vücuda oksijenli kan taşıyan ana damar. Üç tabakadan oluşan bu damarın iç tabakasında bir yırtık oluşması, kanın tabakalar arasına sızarak damar duvarını ayırmasına yol açtı. Bu durum, aort diseksiyonu olarak adlandırılıyor ve acil müdahale gerektirdi.

The Lancet’teyayımlanan bir çalışma, aort diseksiyonunun dünya genelinde 100.000 kişide 3-5 oranında görüldüğünü, ancak gençlerdeki vakaların artmaya başladığını gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Eric Isselbacher, “Marfan sendromu veya Ehlers-Danlos sendromu gibi genetik durumlar, gençlerde aort duvarının zayıflamasına neden olabilir. Bu, diseksiyon riskini artırıyor” diye ekledi.

GENÇLERDE RİSK FAKTÖRLERİ: GENETİK VE YAŞAM TARZI

Aort yırtılmasının gençlerdeki başlıca nedenleri arasında şunlar yer aldı:

Genetik Hastalıklar: Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu ve Turner sendromu gibi bağ dokusu hastalıkları, aort duvarını zayıflatarak yırtılma riskini artırıyor.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, Marfan sendromlu bireylerde aort diseksiyonu riskinin %40’a kadar çıktığını gösterdi.

Yüksek Tansiyon: Kontrolsüz hipertansiyon, damar içi basıncı artırarak aort duvarına zarar veriyor.

Yaşam Tarzı Faktörleri: Sigara kullanımı, obezite, aşırı stres ve ağır fiziksel aktiviteler (örneğin, halter gibi yüksek basınç oluşturan sporlar), gençlerde aort yırtılmasını tetikleyebilir.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Milind Desai, “Sigara, damar duvarında kireçlenmeye yol açarak gençlerde riski artırıyor” dedi.

Travmalar: Trafik kazaları veya göğse alınan darbeler, aort yırtılmasına neden olabiliyor. Circulation dergisinde yayımlanan bir makale, gençlerde travmaya bağlı diseksiyon vakalarının %10’unu oluşturduğunu belirtti.

BELİRTİLER: ANİ VE ŞİDDETLİ AĞRI ALARM VERİYOR

Aort diseksiyonu, genellikle ani ve şiddetli ağrıyla kendini gösteriyor. Hastalar, göğüs, sırt veya karın bölgesinde “yırtılma” hissi tarif ediyor.

Ağrı, boyna, çeneye, kollara veya bacaklara yayılabilir. Diğer belirtiler arasında şunlar yer aldı:

Nefes darlığı

Bayılma veya bilinç kaybı

Felç veya görme kaybı (beyne kan akışının kesilmesi durumunda)

Nabız kaybı (özellikle kollarda veya bacaklarda)

New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışma, aort diseksiyonu vakalarının %30’unun yanlışlıkla kalp krizi olarak teşhis edildiğini ve bu durumun tedaviyi geciktirdiğini ortaya koydu.

GENÇLERDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

Aort diseksiyonu, hızlı tanı ve tedavi gerektirdi. İlk 24 saatte ölüm riski saat başına %2-4 oranında artırdı.

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery’de yayımlanan bir çalışma, erken cerrahi müdahalenin hayatta kalma oranını %85’e çıkardığını gösterdi.

Tanı için kullanılan yöntemler arasında bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve transözofageal ekokardiyografi (TEE) yer aldı.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Dr. Christoph Nienaber, “Düzenli tansiyon ölçümleri ve kardiyolojik check-up’lar, gençlerde bu riski erken yakalamada kritik” diye ekledi.

TEDAVİ VE İYİLEŞME SÜRECİ

Aort diseksiyonu tedavisi, yırtılmanın tipine ve yerine bağlı. Tip A diseksiyonlar genellikle acil açık kalp ameliyatı gerektiriyor. Bu ameliyatta, yırtılan aort bölümü yapay bir damarla değiştirildi.

Tip B diseksiyonlar ise ilaç tedavisi veya endovasküler stent (TEVAR) yöntemiyle yönetilebiliyor. Prof. Dr. Okuyan, “Başarılı bir ameliyat sonrası hastalar, 3-6 ay içinde normal yaşamlarına dönebilir. Ancak tansiyon kontrolü ve düzenli takip şart” dedi.

European Heart Journal’de yayımlanan bir çalışma, endovasküler tedavilerin genç hastalarda komplikasyon riskini %20 azalttığını gösterdi. Ancak, Dr. Isselbacher, “Cerrahi sonrası yaşam tarzı değişiklikleri, ikinci bir diseksiyonu önlemede hayati” diye uyardı.

Uzmanlar, gençlerde aort yırtılmasını önlemek için şu önerilerde bulundu:

Tansiyon Kontrolü: Düzenli tansiyon ölçümleri yaptırın. İdeal değerler 120/80 mmHg civarında olmalı.

Sigarayı Bırakın: Sigara, damar sertliğini ve yırtılma riskini artırıyor.

Sağlıklı Beslenme: Tuz, şeker ve doymuş yağları azaltın; sebze, meyve ve omega-3 kaynaklarını artırın.

Stres Yönetimi: Yoga, meditasyon veya hafif egzersizlerle stres seviyesini düşürün.

Genetik Tarama: Ailede Marfan sendromu veya aort hastalığı öyküsü varsa, genetik danışmanlık alın.

BİLİMSEL DESTEK VE GELECEK

Aort diseksiyonu üzerine yapılan araştırmalar, gençlerdeki risk faktörlerini daha iyi anlamaya odaklandı.

Circulation Research’te yayımlanan bir makale, genetik mutasyonların gençlerde aort yırtılmasını tetiklemedeki rolünü inceledi ve kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceğini öne sürdü.

Dr. Nienaber, “Gelecekte, yapay zeka destekli görüntüleme ve genetik testler, bu hastalığı daha erken yakalamamızı sağlayabilir” dedi.

HAYAT KURTARMAK İÇİN BUGÜN HAREKETE GEÇİN

Aort yırtılması, gençlerde nadir olsa da ölümcül sonuçlara yol açabilen bir durum. Ani göğüs veya sırt ağrısı gibi belirtileri ciddiye almak, erken teşhisle hayat kurtarabilir.

Uzmanlar, özellikle risk grubundaki gençlerin düzenli kardiyolojik kontrolleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.