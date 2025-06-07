Gençlerin asansördeki ilginç halleri!

Olay, Kocaeli Körfez Yarımca'da yayaların yoğun kullandığı bir üst geçitteki asansörde meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki gencin asansör kabininde bulunan kameraya yönelik köpük sıktığı görülüyor. Görüntünün netliği ve kamusal güvenliğin sağlanması açısından büyük önemi olan kamera, bu eylem sonucunda geçici olarak devre dışı kalıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı saha ekipleri, güvenlik merkezine ulaşan görüntüler doğrultusunda harekete geçti. Olay yerine ulaşan temizlik ve teknik ekipler, kamerayı işlevine döndürerek asansördeki diğer yüzeylerde de temizlik çalışması gerçekleştirdi. Asansör kısa sürede yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Asansörler, yaşlılarımızın, engelli bireylerimizin ve çocuklu ailelerin şehir içinde rahatça ulaşım sağlayabilmesi için inşa edilen önemli yapılar. Kameralar ise hem güvenlik hem de kamu düzeni için olmazsa olmazımız. Bu alanlara zarar vermek yalnızca bir aygıta değil, toplumun tamamına zarar vermektir. Kamu malı hepimizin ortak değeri. Gençlerimizin daha duyarlı ve bilinçli davranmasını istiyoruz. Bu şehirde her bir yapı, hepimizin ortak emeğidir" ifadelerine yer verildi.