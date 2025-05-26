Gençlerin en beğendiği muhalefet vekilleri belli oldu! Sadece 3 partiden isim verdiler

ORC Araştırma Şirketi, 18-22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 17-29 yaş aralığındaki gençlerle gerçekleştirdiği anket çalışmasında, katılımcılara “Gençlerin en beğendiği muhalefet milletvekili kim?” sorusunu yöneltti. Anket sonuçlarına göre, gençler arasında en beğenilen muhalefet milletvekili CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır oldu.

CHP’Lİ VEKİLLER LİSTEYE DAMGA VURDU

Anketin ilk on sıralamasında yedi milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi’nden olması dikkat çekti. Listenin ikinci sırasında yüzde 20,3 ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, üçüncü sırada ise yüzde 18,5 ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yer aldı.

İŞTE GENÇLERİN EN BEĞENDİĞİ MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİ

(CHP) Ali Mahir Başarır: yüzde 20,8

(CHP) Mahmut Tanal: yüzde 20,3

(İYİ Parti) Turhan Çömez: yüzde 18,5

(CHP) Veli Ağbaba: yüzde 17,2

(CHP) Mustafa Sarıgül: yüzde 16,5

(CHP) Cemal Enginyurt: yüzde 15,3

(CHP) Salih Uzun: yüzde 14,8

(İYİ Parti) Rıdvan Uz: yüzde 13,6

(TİP) Sera Kadıgil: yüzde 12,2

(CHP) Deniz Yavuzyılmaz: yüzde 10,5