Gençlerin en sevdiği video oyun beyaz perdede rekor kırdı

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Gençlerin en sevdiği video oyun beyaz perdede rekor kırdı

Büyük küçük milyonlarca video oyun severin favorisi olan Minecraft'ın uyarlaması da gişede ilk haftasında 157 milyon dolar hasılat elde etti. Film, yılın en iyi hafta sonu açılışına imza attı.

Warner Bros. Pictures, 2011 yapımı video oyunu ‘Minecraft’ın uyarlaması beyaz perdede sevenleri ile buluştu.

Filmin ilk haftada elde ettiği hasılat, tahminleri alt üst etti. Warner Bros. Pictures, ilk haftada 60 milyon dolar hasılat öngörmüş, sonra tahminini 100 milyon dolara çıkarmıştı.

REKOR KIRDI

Ancak film, sadece ABD’de 157 milyon dolar (Yaklaşık 5 trilyon 967 milyon TL) hasılat elde ederek gişe tahminlerini altüst etti ve yılın en iyi hafta sonu açılışına imza attı. Film, dünya çapında ise 301 milyon dolar hasılat elde etti.

Filmin bütçesinin 150 milyon dolar olduğu biliniyor.

Jason Momoa, Jack Black ve Sebastian Hansen gibi isimleri bir araya getiriyor.

BİR MINECRAFT FİLMİ KONUSU

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Ünlü video oyun uyarlaması Bir Minecraft Filmi (A Minecraft Movie), gizemli bir geçitten aniden Overworld'e çekilen bir grup uyumsuzun bu diyarda yaşadıklarını konu ediniyor.

Bambaşka karaktere sahip olan bir grup arkadaş neredeyse sınırsız hayal gücünün hakim olduğu garip, kübik bir ülke olan Overworld’dedir. Eve geri dönüş yolunu bulmak için bu alışılmadık dünyaya hakim olmaları ve kendilerini zombiler ve yaban domuzları gibi tehditlere karşı savunmaları gerekir.

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