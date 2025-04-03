Gençlerin geleceği emeklinin parmağında

Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz en fazla AKP'nin oy deposu olan emekleri vurdu… Emekliler sadece kendi yaşam standartlarını değil kullandıkları oylarla aynı zamanda gençlerin geleceğini de belirliyorlar. Yarın öbür gün bir kişi eğer ben neden sefalet içinde yaşıyorum bu haksızlıklara maruz kalıyorum diye düşünürse, suçu bu kadar sorun İçinde hala iktidar Partisi'nden yana oy kullanan aile büyüklerinde arayabilir..

Genel itibarıyla özetleyecek olursak emeklilerin yaşadığı sorunları ;

Türkiye’de emekliler, uzun yıllar çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına rağmen, yaşlılık dönemlerinde ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Emekli aylıklarının yetersizliği, artan yaşam maliyetleri, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar ve sosyal destek mekanizmalarının eksikliği, emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, hem bireysel düzeyde hem de toplumsal yapıda önemli sorunlara yol açmaktadır.

Emeklinin Maaşı Yetersiz

Türkiye’de emeklilerin karşılaştığı en temel sorun, aldıkları maaşların yetersizliğidir. Özellikle son yıllarda enflasyon oranlarındaki artış, emekli maaşlarının satın alma gücünü ciddi şekilde düşürmüştür. TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon oranları ile vatandaşın günlük yaşamında hissettiği enflasyon arasındaki fark, maaş artışlarının gerçek ihtiyaçları karşılamaktan uzak kalmasına neden olmaktadır. 2024 yılı itibarıyla birçok emekli, asgari ücretin dahi altında bir gelirle geçinmek zorunda kalmaktadır. Bu da barınma, beslenme ve ısınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını bile zorlaştırmaktadır.

Artan Yaşam Maliyeti

Son yıllarda Türkiye’de temel tüketim ürünlerine gelen zamlar, konut kiraları ve enerji maliyetlerindeki artış emekliler için hayatı daha da zorlaştırmıştır. Emekliler sabit gelirli bir kesim oldukları için bu dalgalanmalara karşı en savunmasız gruplardan biridir. Elektrik, doğalgaz ve su gibi temel hizmetlerin faturalarını ödemekte zorlanan emekliler, kimi zaman bu giderleri karşılayabilmek için gıda harcamalarından kısmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, sağlıksız beslenme ve yaşam koşullarını da beraberinde getirmektedir.

Sağlık Hizmetlerine Erişim…

Yaşlılıkla birlikte sağlık sorunlarının artması doğaldır; ancak emekliler, sağlık hizmetlerine erişim konusunda da pek çok sorun yaşamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanan sağlık hizmetleri dışında kalan birçok ilaç ve tedavi yöntemi için yüksek ücretler talep edilmektedir. Özellikle kronik hastalıkları olan emekliler, düzenli ilaç kullanımı ve sağlık kontrolleri nedeniyle ciddi ekonomik yük altında kalmaktadır. Ayrıca devlet hastanelerinde randevu almakta yaşanan zorluklar ve özel hastanelerin yüksek ücret politikaları, emeklilerin tedaviye ulaşmasını daha da zorlaştırmaktadır.

Sosyal Desteğin Yetersizliği

Emeklilere yönelik sosyal destek mekanizmaları da yetersiz kalmaktadır. Belediyeler ya da devlet kurumları tarafından sunulan yardımlar sınırlı sayıda kişiye ulaşmakta, çoğu emekli bu yardımlardan haberdar bile olmamaktadır. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşayan emekliler için ulaşım, sosyal etkinliklere katılım ya da psikolojik destek gibi alanlarda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu durum, yalnızlık ve dışlanmışlık hissinin artmasına, dolayısıyla ruh sağlığının bozulmasına yol açmaktadır.

Zorunlu Çalışan Emekliler

Emeklilerin önemli bir kısmı, geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden iş hayatına dönmek zorunda kalmaktadır. Ancak yaşları ve sağlık durumları dikkate alındığında, çoğu zaman düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmaktadırlar. Marketlerde, güvenlik şirketlerinde ya da temizlik işlerinde çalışan emekli sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu durum, bir yandan genç işsizliğini artırırken diğer yandan emeklilik hakkının anlamını da sorgulatır hale getirmiştir.

Çözüm ve Politika Önerileri

Emeklilerin ekonomik sorunlarının çözülmesi, sadece insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda sosyal barışın ve ekonomik istikrarın korunması açısından da önemlidir. Öncelikle emekli maaşları, gerçek enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Temel ihtiyaçlara yönelik sosyal destekler genişletilmeli ve emeklilere yönelik sağlık harcamaları devlet tarafından daha kapsamlı bir şekilde karşılanmalıdır. Ayrıca, yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımını artıracak sosyal projelere ve bölgesel hizmetlere yatırım yapılmalıdır.

Emekli büyüklerim, unutmayın Attığınız oylar verdiğiniz kararlar ilerlediğiniz tercihler sadece günlük yaşam standartlarınızı değil çocuklarınızın ve torunlarınızın geleceğini belirlemektedir.