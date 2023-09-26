Gençlerin hayalleri yine suya düştü. Erdoğan telefon ve bilgisayar vaadinin detaylarını açıkladı

Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi, vergisiz telefon ve sivil anayasa gibi gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üniversiteli gençlere teknolojik cihaz desteği

Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere vaat ettikleri cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçireceklerini duyurdu. Erdoğan, “Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.” dedi. Erdoğan, ayrıca gençlere bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlayacaklarını ve 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceklerini söyledi.

OVP ekonomide yol haritamız olacak

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı’nı inşa hedefiyle çıktıkları yolculuğa devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, “Gelecek 3 yıl boyunca ekonomide yol haritamız olacak OVP’yi kamuoyuyla paylaştık. OVP’nin iş dünyasında memnuniyetle karşılandığını gördük. Uluslararası yatırımcıların programa tepkisi de olumluydu.” dedi. Erdoğan, OVP’nin tamamlayıcı niteliğindeki 12. kalkınma programını da halkın takdirine sunacaklarını kaydetti.

Sivil anayasa için çalışmalar hızlanacak

Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak yeni yasama döneminde sivil anayasa için çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade etti. Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı biz ilan etmiş olsak da bu vizyon 84 milyonun hedefi ve idealidir.” diye konuştu. Erdoğan, ayrıca dış politika gündemine de değinerek Sudan’ın bir an önce istikrara kavuşması temennisinde bulundu.