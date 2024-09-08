Gençlerin kavgasında 1 polis bıçaklandı

Kaynak: İHA
Gençlerin kavgasında 1 polis bıçaklandı

Afyonkarahisar’ın Dörtyol Mahallesi’nde bir otelin yanında gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, araya giren bir polis memuru da dahil olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olayın detaylarına göre, D.A., E.A., B.U. ve önceden husumetli oldukları belirtilen İ.A. (17) ile kardeşi A.A. (16) arasında bir tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, İ.A. ve kardeşi A.A. ile kavga sırasında araya giren polis memuru E.Ö. bıçakla yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis memuru E.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karışan D.A., E.A. ve B.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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