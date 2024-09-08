Gençlerin kavgasında 1 polis bıçaklandı

Olayın detaylarına göre, D.A., E.A., B.U. ve önceden husumetli oldukları belirtilen İ.A. (17) ile kardeşi A.A. (16) arasında bir tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, İ.A. ve kardeşi A.A. ile kavga sırasında araya giren polis memuru E.Ö. bıçakla yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis memuru E.Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kavgaya karışan D.A., E.A. ve B.U. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.