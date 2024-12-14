Gençlerin kız kavgasında dede vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’da aynı kız ile arkadaşlık etmek isteyen 2 genç kavgaya etmeye başladı. Kavgayı ayırmaya çalışan gençlerden birinin dedesi tüfekli vurularak ağır yaralandı.

Tüfekle yaralama olayı Divanoğlu Mahallesi Hürriyet Caddesi 4860 Sokak'ta yaşandı. Aynı kızı sevdiklerini iddia eden 18 yaşındaki K.U. ve 17 yaşındaki N.B. telefon görüşmesinde sözlü olarak tartıştı. İki genç de birbirinden kızın peşini bırakması talebinde bulundu.

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Telefondaki tartışma tehdit ve hakarete dönüşünce K.U. yanına 5 arkadaşını alarak 2 ayrı araçla N.B.’nin evinin önüne gitti. Burada N.B. ile tartışmasını sürdüren gençler birbirine girerek kavga etmeye başladı. Araçla eve gelen N.B.’nin dedesi 56 yaşındaki M.D. kavga eden gençleri görünce ayırmak için müdahale etti.

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Kavgada hızını alamayan K.U. ise yanında getirdiği tüfeği araçtan alarak önce dede M.D.’nin geldiği 68 ACT 044 plakalı araca, sonra da olaya müdahale eden dedeye ateş açtı. Ateş açma sonucu dede vurularak ağır yaralanırken, araçta zarar oluştu. Olayın ardından K.U. ve yanında getirdiği Y.E. (19), A.I. (19), K.P. (20), B.T. (19) ve Y.K. (19) isimli 5 arkadaşı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

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Aile tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı dedeyi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kimlikleri tespit edilen 6 şüpheliyi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan 6 arkadaş emniyetteki ifadelerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilirken, yaralanan dedenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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