Gençlerin obeziteyle başı fena halde dertte

Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay gençlerin obeziteyle mücadelesine dikkat çekti ve çok önemli bilgiler verek uyarılar yaptı…

Gençlerin obeziteyle başı fena halde dertte

Obeziteyle ilgili herhangi bir önlem alınmaması durumunda dünya ölçekli veriler baz alındığında Türkiye’de durumun çok ciddi olduğunu belirten Dr. Dyt. Fatma Tuğba Günay şunlara dikkat çekti:

"Ne yazık ki gençler her geçen gün daha az hareket etmekte, sosyal medya ve bilgisayar ağırlıklı hareketsiz bir yaşama adapte olmakta. Bu sebeple vücut çok daha fazla gereksiz yağ biriktirmekte ve bu yağlar bir süre sonra obeziteye sebebiyet vermekte. Üstelik durum ne yazık ki sadece obezite ile sınırlı kalmıyor ve kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları da gün yüzüne çıkıyor."

YAŞAM KÜLTÜRLERİNİ KESİNLİKLE DEĞİŞTİRMELER GEREKİR

Günay'a göre gençlerin alışmış oldukları rahat yaşama bir mutlaka müdahale edilmeli:

"Maddi kaygıları olmayan ve her istediğine erişebilen gençler ne yazık ki hareket etmiyor, spor yapmıyor, fast-food odaklı beslenmeye yöneliyor. Bu durum da yaşam kültürüne bağlı olarak olumsuz bir beslenme sürecine gün yüzüne çıkarıyor.
Gençlere gerek okullarda gerekse de sosyal medya gibi sürekli var oldukları noktalarda bilgiler aktarılmalı. Gençlerin bir anda alıştıkları o rahat ortamı kesmek mümkün olmayabilir. Lâkin yapılacak eğitim süreçleri, onları alıştıkları sosyal medya dili ile uyarmak bu konuda büyük faydalar sağlayabilir. Ayrıca hareketsiz olan gençlerin spora teşviği konusunda yeni nesil ödül anlayışına geçilmesi de büyük katkı sağlayacaktır. Standart uyarılar ve bilgi akışları yerine hem bizler hem de aileler, yetkililer gençlere gerçekten dokunmalı."

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Tüketici Güven endeksi düştü Ekonomi
Tüketici Güven endeksi düştü
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı Siyaset
Demirtaş Erdoğan’la karşılaşırsa ne diyeceğini açıkladı
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Adıyaman'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri Sağlık
Uzmanından cildi 1 saatte gençleştiren öneri
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi Dünya
Arama yapılan arazide 56 vahşi hayvan ele geçirildi
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı Güncel
Devrilen minibüste 4 kişi yaralandı
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik Siyaset
Mansur Yavaş'tan Millet İttifakı'na "illet, zillet ittifakı" diyenlere: Sanki biz uzaydan geldik