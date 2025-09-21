Gençlerin yeni buluşma noktası Akıl Küpü Kütüphaneleri’ne bir yenisi daha ekleniyor

İlçedeki gençlerini ihtiyaçlarını bir bir gideren Melikgazi Belediyesi, İldem Gesi Fatih Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Akıl Küpü Kütüphanesi'nin açılış törenini gerçekleştirecek.

Art arda açılışlar ve temel atma törenleriyle bir yandan ilçenin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler için çalışan, bir yandan da gençlere verdiği sözü tutarak ilçeye birçok kütüphane kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde hizmete sunduğumuz kütüphanelerimiz hem birçok kitabın bulunup okunacağı yer, hem de ders çalışma merkezleri olarak kullanılıyor. Gençlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için birçok mahallede kütüphane yaptık. Yine bu kapsamda İldem Bölgesinde Gesi Fatih Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız kütüphanemizin 22 Eylül Pazartesi günü saat 17.00'de açılışını yapacağız. 700 metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz kütüphanemiz zemin ve 1. kattan oluşuyor. İçerisinde çalışma odaları, kafeterya ve okuma salonları bulunuyor. Kütüphanelerimiz sadece bir okuma alanı değil aynı zamanda kültürel ve sosyal buluşma noktalarımız. Gençlerimiz ve öğrencilerimiz için ders çalışma salonları, özel okuma ve internetli bilgisayarlar ile donatılan kütüphanemiz mahallede büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İldem Bölgesine hayırlı olmasını dilerim. Açılış törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.