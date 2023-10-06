Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Daha önce de Atatürk'e hayranlığını birçok kez dile getiren Prof. Dr. Celal Şengör, kendisine sorulan "Siz bir Mustafa Kemal hayranısınız" sorusuna "Çok, nasıl olmayayım" demişti.

Yine gençlerle bir araya gelen Celal Şengör, bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

"ATATÜRK'ÜN PEŞİNDEN AYRILMAYIN"

Şengör gençlere tavsiyelerde bulunurken, onlara "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Kendi ailesinin göçmen olduğunu vurgulayan Şengör, büyüklerinin hep, "Biz vatanımızı kaybettik. Atatürk bize bir vatan verdi" sözlerini hatırlattı.

Gençlere sık sık "okuyun" çağrısında bulunan Şengör Türkiye'de bulunan pek çok kütüphanenin Atatürk tarafından oluşturulduğunu söyledi.

İŞTE ŞENGÖR'DEN GENÇLERE TAVSİYE

"Şu anda adam gibi birkaç kütüphanemiz varsa bunlar tek başına Atatürk'ün marifetidir. Bakın unutmayın. Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. O bize bıraktı bu memleketi. Benim dedelerim göçmendi. Balkan göçmeni. İkisine de memleketlerini hatırlattığın zaman başlarlardı ağlamaya. 'Biz' diyorlardı 'Vatan kaybettik. Atatürk bize bir vatan verdi.' Onu korumak bizim vazifemiz. Bunu unutmayın, hiçbiriniz. Onun gençliğe hitabesini okuyun o yeter.