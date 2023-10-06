Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın

Prof. Dr. Celal Şengör gençlerle bir araya geldi. Şengör gençlerle konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı ve gençlere en büyük tavsiyesinin "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın" olduğunu söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Daha önce de Atatürk'e hayranlığını birçok kez dile getiren Prof. Dr. Celal Şengör, kendisine sorulan "Siz bir Mustafa Kemal hayranısınız" sorusuna "Çok, nasıl olmayayım" demişti.

Yine gençlerle bir araya gelen Celal Şengör, bazı önemli tavsiyelerde bulundu.

"ATATÜRK'ÜN PEŞİNDEN AYRILMAYIN"

Şengör gençlere tavsiyelerde bulunurken, onlara "Atatürk'ün peşinden ayrılmayın" diyerek gözyaşlarını tutamadı. Kendi ailesinin göçmen olduğunu vurgulayan Şengör, büyüklerinin hep, "Biz vatanımızı kaybettik. Atatürk bize bir vatan verdi" sözlerini hatırlattı.

Gençlere sık sık "okuyun" çağrısında bulunan Şengör Türkiye'de bulunan pek çok kütüphanenin Atatürk tarafından oluşturulduğunu söyledi.

İŞTE ŞENGÖR'DEN GENÇLERE TAVSİYE

"Şu anda adam gibi birkaç kütüphanemiz varsa bunlar tek başına Atatürk'ün marifetidir. Bakın unutmayın. Atatürk'ün peşinden ayrılmayın. O bize bıraktı bu memleketi. Benim dedelerim göçmendi. Balkan göçmeni. İkisine de memleketlerini hatırlattığın zaman başlarlardı ağlamaya. 'Biz' diyorlardı 'Vatan kaybettik. Atatürk bize bir vatan verdi.' Onu korumak bizim vazifemiz. Bunu unutmayın, hiçbiriniz. Onun gençliğe hitabesini okuyun o yeter.

ekran-alintisi.png

İlgili Haberler
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
AYM vatandaşın aracını servet unsuru gördü. EK MTV'nin iptal edilmeme kararının gerekçesi açıklandı
Filenin Sultanlarını rüyasında gören Celal Şengör rüyayı Fatih Altaylıya anlattı
Oğuzhan Uğur Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel programının konuklarını duyurdu
Fatih Altaylı Celal Şengör'e "beni ağlatan dostuma teşekkürler" sözleriyle seslendi
Celal Şengör İstanbul'dan taşınmak istemesinin gerçek sebebini açıkladı. İstanbul'da kaç tane Afgan var
Celal Şengör Türkiye'de ne zaman iç savaş çıkacağını açıkladı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına karşı mucize bitkisel karışım ortaya çıktı
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı Siyaset
Sıcak para arayışındaki Türkiye Taliban ile ticaret yapacak. Meclis’te onaylandı
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig'in heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama Spor
Beşiktaş maçından sonra Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
Plakalarını söktü seleye ayaklarıyla basıp gitti Gündem
Plakalarını söktü seleye ayaklarıyla basıp gitti
AYM vatandaşın aracını servet unsuru gördü. EK MTV'nin iptal edilmeme kararının gerekçesi açıklandı Ekonomi
AYM vatandaşın aracını servet unsuru gördü. EK MTV'nin iptal edilmeme kararının gerekçesi açıklandı