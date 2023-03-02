Cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz bazı doğal yağlar canlı ve parlak bir görüntü vererek daha genç görünmenizi sağlamaktadır. Peki, gençleştiren cilt bakım yağları neler? Hangi cilt bakım yağı neye iyi gelir?

Cilt bakımında kullanılan bazı doğal yağları cilt bakım rutinine dahil ederek cildin erken yaşlanmasını önleyebilir ve hücre yenilenmesine destek olabilirsiniz. Vitamin deposu olan ve cildi anında onaran bu doğal yağlar kusursuz bir cildin altın anahtarı olarak kabul edilmektedir.

HANGİ CİLT BAKIM YAĞI NEYE İYİ GELİR?

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI

Yaşlanma karşıtı doğal yağların ilk sırasında üzüm çekirdeği yağı yer alıyor.

Üzüm çekirdeği yağı hafif formülü ile cilt tarafından kolayca emiliyor. Güçlü bir E vitamini kaynağı olan üzüm çekirdeği yağı kırışıklıkları ve ince çizgileri adeta yok ediyor.

Cilde dolgunluk kazandırır.

Üzüm çekirdeği yağı cildin sarkmasını da engeller.

Cilde doğal kolajen desteği sağlar.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı cildi neme doyurur. Cildin kurumasını, pul pul dökülmesini ve kırışmasını engeller.

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

Hindistan cevizi yağı yoğun formülü ile kuru ciltler için idealdir. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır.

Cilt bakımının son aşamasında birkaç damla Hindistan cevizi yağını cildinize sürebilirsiniz.

TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağının içerisinde bol miktarda E ve K vitamini bulunur. Cilt için vitamin kaynağıdır. İyi bir nemlendiricidir. Cilde kolajen desteği sağlar.

Tatlı badem yağı cilt üzerinde adeta botoks etkisi yaratır ve sıkı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

Tatlı badem yağını gece uyumadan önce cildinize masaj yaparak sürün.

Sabah uyandığınızda cildinizi ılık su ille yıkayın.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağının içerisinde A vitamini bulunuyor. Avokado yağı ayrıca birbirinden faydalı yağ asitleri ve omega yağı içeriyor.

Avokado yağı özellikle kuru ciltler üzerinden çok etkilidir. Cildi adeta neme doyurur. Cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur.

Avokado yağı, düzenli kullanıldığında pul pul dökülme ve tahriş gibi cilt sorunlarını da ortadan kaldırır.

Avokado yağı cildi etkili bir şekilde nemlendirdiği için güneş ışınların verdiği zararı da en aza indirir. Bu özelliği ile cildin kırışmasını engeller. İnce çizgilerin görünümünü azaltır.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı E vitamini bakımından zengin doğal yağlar arasında yer alır. Zeytinyağı, cildi onarır.

Tahrişi ve kızarıklığı önler.

Zeytinyağı hem onarıcı hem nemlendirici özelliği ile cilt için harikadır. Cilt kusurları ile savaşır.

Sivilce ve akne sorununu ortadan kaldırır.

Zeytinyağı cilt hücrelerini yenileyici özelliği ile cildin nefes almasını ve genç kalmasını sağlar.

Zeytinyağı cilt yüzeyindeki derin kırışıklıkları yok eder. Erken yaşlanma sorununu ortadan kaldırır.