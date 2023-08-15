Gençleştiren Maske nasıl yapılır

Editör: Naim Arıoğlu

Kadınlar için cilt bakımı ve güzelliği oldukça önemlidir. Bebeksi bir cilde sahip olmak için çeşitli bakım ürünleri kullanmaktadırlar. Ancak zamanla ciltte lekelenmeler ve sarkmalar gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Kullanılan birçok bakım ürününün kimyasal içermesi cildin zamanla tahribata uğramasına neden olmaktadır.

Günlük hayatın stresi, temposu ve yorgunluğu cildimizin daha yorgun ve soluk bir görünüm kazanmasına neden olmaktadır. Ayrıca çevre koşulları da cildimizin sağlıklı görünümüne engel olmaktadır. Kirli hava, egzos dumanları ve iklim koşulları cildimizi olumsuz yönde etkilemektedir.

Yaş ilerledikçe cilt incelir ve hassaslaşır. Bu nedenle tercih edilen ve kullanılan ürünler oldukça önemlidir. Genç yaşlarda cildi tahriş etmeyen ve doğal ürünler kullanmak çok önemlidir. Böylece zaman içerisinde hassaslaşan ve yaşlanan cildin daha az tahribat görmesini ve hatta daha geç yaşlanmasını sağlamaktadır.

Yaşlılığın başlıca belirtilerinden olan cilt lekelenmeleri ve sarkmalarını önlemenin en ideal yolu doğal bakım ürünlerini tercih etmektir. Böylece hem cildinizi beslemiş olursunuz hem de cildinizin ihtiyacı olan sağlıklı görünümü ve parlaklığı kazandırmış olursunuz.

GENÇLEŞTİREN DOĞAL MASKE

4 damla rezene yağı

1 çorba kaşığı bal

1 adet yumurta akı

4 damla sandal ağacı yağı

YAPILIŞI

Cam veya porselen bir kasenin içerisinde tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi tüm cildinizi hafif masaj yaparak uygulayınız ve 10 dakika bekletiniz.

10 dakika sonra cildinizi soğuk su ile yıkayın ve nemlendirici yüz kremi uygulayın.

Maskeyi haftada 1 kez uygulayın.

Bu maske sayesinde cildinizin erken yaşta sarkması ve lekenmesi engellenecektir. Maske cildinizi besleyerek içeriğindeki sandal ağacı yağı ile cildinizdeki bağ dokunun güçlenmesine yardımcı olacaktır. Yumurta akının ise ciltteki gözenekleri sıkılaştırıcı özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda rezene yağı cildinizin daha pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Tüm bu uygulama sonrasında uygulanan nemlendirici ise cildin nem seviyesini dengeleyerek kadifemsi ve yumuşacık bir cilt elde etmenize yardımcı olacaktır.