Gençliğin yeni akımı.'Biz ne kapalı ne açık kızlarız'

Sosyal medyada kısa sürede yayılan akım gündem oldu. Son zamanlarda ne çok açık giyinen ne de kapalı giyinen bazı kadınlar, kıyafet bulmakta zorlandıklarını dile getirerek yetkililere kendilerine uygun kıyafet üretilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Yapılan bu çağrının ardından yeni bir akım oluşturuldu. "Biz ne kapalı ne açık kızlarız" başlığıyla yapılan akımda kadınlar, ne kapalı, ne de açık giyindiklerini, bu nedenle yaşadıkları zorlukları ve çevredekilerin kendileri hakkında düşündüklerini dile getiriyor.

"BİZ NE KAPALI NE AÇIK KIZLARIZ KIYAFET BULMAKTA ÇOK ZORLANIRIZ"

Yapılan akımda, “Biz ne kapalı ne açık kızlarız, en yakın arkadaşlarımız genelde kapalıdır.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, bekarsak ailemiz tarafından evliysek de ailemiz tarafından zorlandığımız için böyle giyindirildiğimiz düşünülür.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, kıyafet bulmakta çok zorlanırız.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, ne haşama giymeyi severiz ne de mayo, bu yüzden tatilleri sevmeyiz.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, doğal makyaj severiz.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, annelerimiz genelde kapalıdır.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, zarif takılardan hoşlanırız.

Biz ne kapalı ne açık kızlarız, kısa kollu kıyafet giyeriz ama askılı kollu giyemeyiz” ifadeleri kullanılıyor.

Sosyal medyada yeni oluşturulan bu akım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.