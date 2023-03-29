İşte gençlik iksiri besinler

SİYAH ÇİKOLATA

Siyah çikolatanın insan vücuduna sayısız faydası var.Antioksidan özelliği ciltler için çok önemli. Tabii burada önemli bir nokta var. O da şu; sadece 75% kakao barındıran çikolatalar bu özelliklere sahip.

ZEYTİNYAĞI

Düzenli olarak tüketilmesi halinde hem cildinize renk verir, hem de erken yaşlanmanın önüne geçer.

AVOKADO

Avokado, belki içinde barındırdığı yağ oranı nedeniyle çok fazla tüketilmesi halinde insanların kilo almasına sebep olabiliyor. Gün içinde yediğiniz bir tane avokado, kolesterol seviyenizi düşürmek ile kalmayıp, cildinizin yenilenmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda, bol miktarda C vitamini ve potasyum içeriyor.

ZERDEÇAL

Kanser karşıtı bir yiyecek olmasının yanında, sindirime de oldukça faydası var. Ayrıca; erken yaşlanmanın önüne geçer ve stresi azaltır.

TURUNÇGİLLER

Düzenli olarak tüketildiği zaman, kan dolaşımı ve kalp ile ilgili rahatsızlıkların önüne geçilmesine katkı sağlar. Ayrıca, turunçgillerin detoks özelliği de vardır.

HAVUÇ

Havuç en bilinen özelliği ile gözlere inanılmaz faydası vardır. Bol miktarda A vitamini içeren bu sebzenin gözlere iyi gelmesinin yanında birçok faydası mevcut. Örneğin; erken yaşlanmanın önüne geçer.

DOMATES

Domatesler tadının güzel olmasının yanında, bir o kadar da sağlıklı. Barındırdığı A vitamini, C vitamini ve folik asit ile insanlar için olmazsa olmazlardan. Adı geçen birçok sebze ve meyvede olduğu gibi domates de erken yaşlanmayı önler.

YAĞLI BALIKLAR

Ton balığı, hamsi ve kalkan yağlı balıklar sınıfına girer ve bu balıklar; omega 3 yönünden oldukça kuvvetli olmasının yanında, hücrelerin yenilenmesine ve kolesterol değerlerinin düşük kalmasına yardımcı olur.

SARIMSAK

Bakteri yok edici özelliği ile yaşlanmayı önler ve doğal bir antibiyotiktir aynı zamanda. Ayrıca, kolesterol değerlerini normal seviyelere çeker, kan dolaşımını düzenler ve kanser riskini azaltır.