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  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlara müracaat eden öğrencilerin yüzde 92’sinin yerleştirildiğini belirterek, "Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde" dedi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 22:46
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 'Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde'
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Çorum'da, Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentte her öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ YURT ALTYAPISI BİZDE"

Kasapoğlu, "Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik" dedi.

Konuşmasının ardından sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Kasaoğlu daha sonra düzenlenen Sinan Akçıl konserini dinledi.

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Türk torunu
27.10.2022 23:11
Bizimle dalga geçiyor  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
27.10.2022 23:10
Heyy bakan gercekler öyle demiyor hamdolsun  
 
Borsa Şeftalisi
27.10.2022 22:56
Evet, doğru. Dünyanın en iyi bakanları da bizde. Çok güzel bakıyorlar, gözleri ışıl ışıl.  
 
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