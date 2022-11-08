8 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük açığını yakaladı. Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük açığını yakaladı. Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:18
Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun neden doğruyu söylemediğini Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya yazdı

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük açığını yakaladı. Medyanın Prometheus’u Sedat Kaya açıkladı
+
Aa
-

SEDAT KAYA / Yeniçağ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “21 sene önce, pek çok alanda olduğu gibi sporda da büyük eksikleri olan bir ülkeydik. Tesis yoktu, imkan yoktu, sporcu yetiştirecek antrenör bulunmuyordu. Bırakın sahaları, kortları, pistleri, salonları, statları pek çok vilayetimizde bir futbol dahi çok değerliydi. Uluslararası başarı için sporcu çıkaramıyor, branşlarda ülkemizi temsil edecek sporcu bulamıyorduk. Bir zincirin halkaları gibi tüm reformları uç uca ekledik. Sabırla, dirayetle spor kültürümüzü inşa ettik" dedi.
Pes.
Sayın bakan 21 yıl önce ya bu ülkede yaşamıyordu, ya da danışmanları yanlış yönlendiriyor.
AKP 21 yıl önce iktidara geldiğinde sporda çok iyi bir miras devralmıştı.
Kasapoğlu'nun eleştirdiği yıllar, Türk Futbol tarihinin en büyük zafer yıllarıydı. 

2000 yılında Galatasaray Avrupa'nın devlerini dize getirerek UEFA Kupası'nı bu ülkeye getirmişti.
2002 yılında milli takımımız 
Dünya Kupası'nda evsahibi Güney Kore'yi 3-2 yenerek Dünya üçüncüsü olmuştu.
2002 yılında Türkiye FIFA sıralamasında 11'nci, UEFA sıralamasında ise 8'nci durumdaydı. Bugün FİFA'da 45'nci, UEFA'da 12'nci sıradayız.
Aynı yıl diğer spor dallarından da bir çok başarı örneği verilebilir.
Mesela Süreyya Ayhan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
Ya şimdi!
Sayın Bakan, bir spor kültürü oluşturduklarını söylüyor.
Hangi kültür?
Evet, statlar, tesisler yaptınız da, insana yatırım nerede?Sporda altyapı ile ilgili bir programınız var mı?Avrupa'nın en yaşlı ülkesi konumundaki Almanya, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip Türkiye'ye çok branşta nasıl fark atıyor?
Federasyonlara liyakatlı yöneticiler getiriyor musunuz?
Bu ülkenin milyonlarca gencini spora yönlendiriyor musunuz?
Hayır.
O yüzden Kasapoğlu'nun söyledikleri doğru değil.
Tıpkı cumhurbaşkanının "bizden önce buzbolabı yoktu" sözleri gibi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
1
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿İYİ Partili İbrahim Özkan'dan bomba iddia. Bahçeli yarın erken seçim tarihi açıklayabilir
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
2
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Devlet Bahçeli yarın ne açıklayacak. Ankara bu dedikoduyla çalkalanıyor. AKP ile HDP yakınlaşmıştı
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
3
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı’ndan flaş çıkış: Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
4
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿FSM köprüsü turuncuya büründü
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
5
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama. Başörtüsü teklifi referanduma götürülecek mi
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
6
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Kazım Karabekir'in torunundan acı haber. Bakan Kurum ile tartışmıştı
﻿Rezidansta işkenceye uğrayan kadının anlattıkları şok edecek
7
﻿Rezidansta işkenceye uğrayan kadının anlattıkları şok edecek
﻿Rezidansta işkenceye uğrayan kadının anlattıkları şok edecek
﻿Uzmanından çocukları uyku teröründen korumak için öneriler
﻿Uzmanından çocukları uyku teröründen korumak için öneriler
﻿Uzmanından çocukları uyku teröründen korumak için öneriler
﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
﻿Kardeşlerin miras kavgası cinayetle bitti
﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi
﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi
﻿Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı hakkında karar verildi
﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia
﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia
﻿Icardi Wanda Nara'yı Türk güzelle unuttu. İspanyol basınından flaş iddia
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.