Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize’de törene katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşlar ile protokol Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımı ile bir araya gelerek bayramlaştı. Rize Belediyesi tarafından kurulan çadırda yapılan bayramlaşma törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürleri, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.