Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzonspor'u kutladı

Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Trabzonspor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

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