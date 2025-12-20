Bursaspor’un Somaspor'la oynadığı maçta Bursasporlu bir grup taraftar eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

MHP VE AKŞENER SAHİP ÇIKMIŞTI

Olayın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan’ın ardından Leyla Zana’ya da sahip çıkmıştı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Leyla Zana’yı hedef alarak atılan sloganlara "Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum. Leyla Zana, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘kızım’ diye hitap ettiği bir insandır. Nokta" demişti.

İYİ Parti eski Genel Başkanı ve Meral Akşener de hakkında küfürler edilen Leyla Zana’yı aradığı öğrenildi. Akşener, Zana’ya desteğini ve dayanışma dileklerini iletirken, görüşmenin pozitif geçtiği belirtildi.

'TÜRKEŞ'İN KIZINA 'YAZIKLAR OLSUN' DİYENLER; BÖLÜCÜLERİ 'KIZI' İLAN EDİYOR...'

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Akçay'ın bu iddiasına çok sert çıkarak, "Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'in kızına 'Yazıklar olsun' diyenler; Başbuğ TÜRKEŞ'in mücadele ettiği bölücüleri 'kızı' ilan ediyor... Allah'ım ne günlere kaldık! Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ asıl ne diyordu hatırlatayım:

'Sen Türk Milliyetçisisin, peki; sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum.' NOKTA” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK TARAFTARLAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise tribünlerde yaşanan olaya dair işlem başlatılacağını söyleyerek, “Tribünlerdeki bu olayı kabul edemeyiz. Hem TFF hem de biz soruşturmayı yürütüyoruz. 6222’nci yasaya göre; eylemi yapan kişilere dair gerekli araştırma ve değerlendirmeyi(maçlardan men) yapacağız. Kim olursa olsun bu olaylar tasvip edilemez” şeklinde konuştu.