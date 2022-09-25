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Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 personel alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 13:22
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Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 35 personel alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yayınlanan ilanda noter kurası ile toplamda 35 işçi personel alımı yapılacağı açıklanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından İŞKUR resmi web sitesinde yayınlanan ilana göre, Kırşehir Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 işçi personel alınacaktır. Sınavsız noter kurası ile alınacak personeller geçici süreli kadroda görev yapacaklardır.

Adaylar başvurularını 26 Eylül 2022 tarihine kadar İŞKUR üzerinden elektronik olarak veya Alo 170 hattını arayarak telefonla yapacaklardır.

ŞARTLAR

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.

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