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Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap satın alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap satın alınacağını duyurdu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 15:10
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Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap satın alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı kitap satın alacak
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Basın İlan’da “36 Kalem Kitap Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” Denildi.

Niteliği, türü ve miktarı : 36 Kalem (Her kalemden 3000 adet olmak üzere toplam 108.000 adet) Kitap Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Tarihi ve saati: 17.10.2022 - 10:30

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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