3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro oyunu sırasında sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 05:15
Takip Et

Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
+
Aa
-

Ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta, 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.

İzleyeciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler farketti ve ilk müdahaleyi yaptı.

NTV'nin aktardığına göre Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.

Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
2
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
3
﻿Erdoğan ve Abdullah Gül'e müthiş suçlama. Turhan Çömez canlı yayında açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
4
﻿Kemal Kılıçdaroğlu Tele1'de konuştu: KHK'lılar ve Barış Akademisyenleri göreve dönecek
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
5
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
﻿Bir banka emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı
6
﻿Bir banka emekli promosyonuna 2 bin 500 TL zam yaptı
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
7
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
﻿Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
﻿Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
﻿Genco Erkal hastaneye kaldırıldı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Zafer Partisi’nde üst düzey istifa
﻿Mecliste deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
﻿Mecliste deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
﻿Mecliste deprem sigortası tartışılırken deprem oldu
﻿Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi güncellendi
﻿Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi güncellendi
﻿Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi güncellendi
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Rekabet Kurulu'na yeni atamalar Resmi Gazete'de
﻿Denetimde ceza yedi, otomobilinin önünde fotoğraf çektirdi
﻿Denetimde ceza yedi, otomobilinin önünde fotoğraf çektirdi
﻿Denetimde ceza yedi, otomobilinin önünde fotoğraf çektirdi
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
﻿İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
﻿Trabzonspor'dan sakatlanan Dorukhan Toköz için açıklama
﻿Trabzonspor'dan sakatlanan Dorukhan Toköz için açıklama
﻿Trabzonspor'dan sakatlanan Dorukhan Toköz için açıklama
﻿Merve Paris'te Türk bayrağını dalgalandırdı
﻿Merve Paris'te Türk bayrağını dalgalandırdı
﻿Merve Paris'te Türk bayrağını dalgalandırdı
﻿Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
﻿Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
﻿Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.