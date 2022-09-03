﻿Genco Erkal hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs'ta, 'Şahdamarım' adlı oyunu sergilediği sırada aniden rahatsızlandı.

İzleyeciler, Erkal'ın rahatsızlığını oyunun bir parçası sandı. Olayı sahnedeki müzisyenler farketti ve ilk müdahaleyi yaptı.

NTV'nin aktardığına göre Erkal, kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Ünlü tiyatro sanatçısının yapılan tetkikler sonucu bilincinin açık olduğu belirtildi.

Erkal, bir süre daha hastanede gözlem altında tutulacak.