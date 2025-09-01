Genel af gelecek mi? Yılmaz Tunç açıkladı

Yargıtay'da yeni adli yıl açılış resepsiyonu yapıldı. Resepsiyona Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resepsiyonda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik yanıtlamasına dair verdiği soru önergesi sorulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sorduğu 7 soruya 15 gün içerisinde yanıtlamaya beklemeye gerek yok. Şu anda cevabı net. 7 soru hemen hemen ortak noktası, ‘Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi mi var?’ diye bir eleştiride bulunuyor. Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Türkiye’de tek bir hukuk sistemimiz var, Anayasamız var. Anayasa, kanunlar ve vicdanlarına göre de karar verecek yargı mensuplarımız var. Dolayısıyla ikili hukuk sisteminin uygulandığı eleştirilerine kesinlikle katılmıyoruz. Bu noktada yargının vermiş olduğu kararlar bakımından elbette kendi içinde itiraz yolları vardır” yanıtını verdi.

“AF ANLAMINA GELEN HİÇBİR DÜZENLEMEMİZ YOK”

Bakan Tunç, TBMM'nin açılmasının ardından Genel Kurul'a gelmesi yeni yargı paketinin içeriğinde mahkumlara af düzenlemesi olacağı iddiası hakkında da "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok" ifadelerini kullandı. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kanun değişikliği konusunda taslak çalışması yapıldığını açıklayan Bakan Tunç, "16-18 yaş arasına dair ayrı bir düzenleme üzerine de tartışılıyor. Yaş arttıkça ceza indiriminin azalması konusunda çalışmamız var" dedi.