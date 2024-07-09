Genel aydınlatmada milyonlarca lira tasarruf edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2024’ün başında start verilen Enerji Verimliliği Stratejisi çerçevesinde elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kayıpları azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalarda cadde ve sokakların aydınlatılmasında kullanılan yüksek basınçlı sodyum buharlı lambaları kullanmak yerine yüzde 50 tasarruf eden LED armatürler sisteme ekleniyor.

Türkiye’de toplamda yaklaşık 10 milyon armatür yer alıyor. 2023'te Türkiye'de genel aydınlatma maksadıyla 5 bin 24 gigavatsaat elektrik tüketimi sağlandı.

Oluşan faturayı ödemek için Bakanlığa ait bütçeden 23,6 milyar TL, belediye ve il özel idarelerinin bütçelerinden ise 5,2 milyar TL kullanıldı.

Yıllık 720 milyon lira tasarruf hedefleniyor

Bakanlık, 2028'e kadar 1 milyon, 2030'a kadar 1,2 milyon tasarruflu LED armatürü sisteme dahil etmeyi hedefliyor.