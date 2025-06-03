Genel-İş'ten İzmir grevi açıklaması: Tugay'ı yarın görüşme masasına bekliyoruz

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, İzmir'in emeğini, alın terini, geçmişte birlikte ödenen bedelleri unutmadan, bugünü birlikte çözmek, yarını birlikte kurmak için toplu görüşme masasına beklediklerini ifade etti.

Çalışkan, İzmir'de 29 Mayıs'ta başlattıkları grev sürecine ilişkin Sendika Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinde "Eşit işe, eşit ücret" talebiyle başlattıkları grevin bugün 6'ncı gününe girdiğini belirten Çalışkan, bunun eşitlik, adalet ve işçilerin onuru için yapılan bir grev olduğunu söyledi.

Sendika olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde toplu iş sözleşme görüşmelerinde sorumlu ve yapıcı bir tutum sergilediklerini kaydeden Çalışkan, üyelerine, belediyenin diğer şirketlerinde çalışan işçilerden daha düşük teklif sunulmasını kabul etmediklerini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yürüttükleri grevin, bir ücret talebinden ibaret olmadığını, eşitlik ilkesi ve adaleti savunma kararlılığı olduğunu dile getiren Çalışkan, "Sendikamız, son ana kadar İzmir halkını mağdur etmemek, greve gitmemek, masada uzlaşma sağlanması için gayret etmiştir. Ancak işveren tarafı, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde uzlaşma yerine tıkamayı tercih etmiştir. Önce kabul ettiği önemli bazı maddeleri geri çekerek süreci çıkmaza sokmuş ve bu grevi zorunlu hale gelmiştir" diye konuştu.

İşveren yetkililerinin, ilk olarak birinci 6 ay için yüzde 29,16, ikinci 6 ay için ise 6 aylık enflasyon oranında zam teklif ettiğini, ardından bu teklifi yıllık yüzde 29,16 artış olarak revize ettiğini anlatan Çalışkan, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, teklifin artırılması yerine geri çekilmesinin "greve çıkın" anlamı taşıdığını söyledi.

"HERKESİ SORUMLU DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

İzmir'de greve çıkılmasının sorumlusunun, işçiler ve sendika değil, bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi işvereni olduğunu savunan Çalışkan, "İzmir halkını, işçileri ve belediyeyi mağdur eden bu grevin sona ermesi için atılması gereken adımlar ne yazık ki belediye yönetiminden gelmemiştir. Aksine, işçileri ve sendikamızı hedef haline getiren, halkla karşı karşıya getirmeye çalışan söylem ve eylemlere girişilmiştir. Bu aşamada, herkesi sorumlu davranmaya, aklıselime, işçilerin haklı taleplerini dinlemeye, anlamaya ve adım atmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Taleplerinin, "eşit işe, eşit ücret" olduğunu yineleyen Çalışkan, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin diğer iştirak şirketlerinde imzalanmış toplu sözleşmeyle daha yüksek ücretler verilmişken, Genel-İş üyesi işçilere bu haklar neden verilmemektedir? Talebimiz eşitliktir. Bu talep, yalnızca bir ücret meselesi değil, aynı zamanda insani, hukuki ve vicdani bir taleptir" dedi.

Grevdeki işçilerin hedef haline getirilmemesi gerektiğinin altını çizen Çalışkan, bu grevin, herhangi bir siyasi partiye destek sunmak ya da zarar vermek amacı taşımadığını söyledi.

Çalışkan, İzmir halkının vicdanına ve adalet duygusuna güvendiklerini belirterek, "Sayın Cemil Tugay'ı, İzmir'in emeğini, alın terini, geçmişte birlikte ödenen bedelleri unutmadan, bugünü birlikte çözmek, yarını birlikte kurmak için toplu görüşme masasına bekliyoruz. Toplu sözleşmenin, süren grevin sona ermesi için anlaşmayla, uzlaşmayla çözülmesinden yana olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIN YAPMASI GEREKEN, GREVİ SONA ERDİRMESİDİR"

Açıklamasının ardından Çalışkan, "Kırklareli Belediyesinde işçilere hiç zam yapılmadığı iddialarına" ilişkin soru üzerine, bu iddianın doğru olmadığını, işçi ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay ile birlikte ortalama yüzde 40 zam yapıldığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın işçilerin grevine dair değerlendirmeleri ve sokaklarda çöp toplamasıyla ilgili soruya Çalışkan, şu yanıtı verdi:

"Cemil Başkan çöp toplama gayretine girebilir. İzmir halkına zarar vermemek adına bazı girişimleri olabilir, bunu anlayabiliriz, buna bir itirazımız yok. Esasen Cemil Başkan'ın yapması gereken, bir an önce o toplu sözleşmeyi masada bağıtlaması ve grevi sona erdirmesidir. Cemil Başkan bu grev sürecinde çöp toplama gayretine girdi ama 365 gün o çöpleri toplayan bizim üyelerimizdir. Grev sonrasında da yine o çöpleri toplayacak olan Genel-İş Sendikasının üyeleridir. İzmir halkına hizmet edecek olan Genel-İş Sendikasının üyeleri olacaktır."

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