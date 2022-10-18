Kuruma pahalıya patladı. Genel Müdür 2,5 ayda 1,1 milyar lira kaybettirdi

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göreTarım Kredi Kooperatiflerinde Genel Müdür Hüseyin Aydın, finansal öngörüsüzlüğü ile tarihe geçti. Uzun yıllar Ziraat Bankası ve Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, Türkiye’nin sayılı finansçılarından gösterilen Hüseyin Aydın’ın finansal öngörüsüzlüğü Tarım Kredi Kooperatiflerine, 2,5 ay gibi kısa bir sürede tam 1,1 milyar lira kaybettirdi. Göreve gelir gelmez, “Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 35 milyar lira borcu var” diyerek çiftçi ortaklara ait ne var ne yok satışa çıkaran Genel Müdür’ün yaptığı hisse satışı, Tarım Kredi’ye çok pahalıya mal oldu. Kendi işi olmadığı halde evlerde 2 yıllık yağ ve şeker stoku bulunduğuna dair öngörüde(!) bulanabilen Genel Müdür’ün, finansçı özelliğine rağmen Hektaş hisselerine yönelik öngörüsüzlüğü, Tarım Kredi’ye 2,5 ayda 1,1 milyar liraya mal oldu.

TARIM KREDİ SATTI, HİSSELERİ YÜZDE 100 PRİMLENDİ

Tarım sektöründe son yıllarda yaptığı yatırımlarla Borsa İstanbul’un gözde hisseleri arasında gösterilen Hektaş hisseleri aracı kurumların da portföylerinde bulundurduğu hisselerin başında geliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, 3 Ağustos’ta 32 milyon 700 bin adet Hektaş hissesini Borsa İstanbul kapanış fiyatı üzerinden yüzde 5 iskonto ile 33,74 liradan OYAK’a sattı. Zaten yükseliş trendinde olan Hektaş hisseleri, bu satıştan sonra hızla yükselmeye devam ederek (sermaye artırımı öncesi fiyat) 75 liraya kadar çıktı. 12 Ekim’de yüzde 150 bedelli, yüzde 44 bedelsiz sermaye artırımı yapılırken, hissenin dünkü fiyatı 25,40 lira idi. Yapılan sermaye artırımı da dahil edildiğinde hissenin fiyatı 75 lirayı buluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hisse satışını yaptıktan 2,5 ay gibi kısa bir sürede Hektaş hisselerinin yüzde 100 primlenmesi finansçı Genel Müdür’ün öngörüsüzlüğünü ortaya koyarken, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ise bu satıştan dolayı 2,5 ayda kaybettiği para 1,1 milyar lirayı aştı.

NEBATİ, BORSANIN REKLAMINI YAPARKEN AYDIN, TARIM KREDİ HİSSELERİNİ SATTI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin vatandaşları borsaya yatırım yapmaya davet ettiği ve borsanın reklamını yaptığı bir dönemde, bütün aracı kurumların yatırım tavsiyesinde bulunduğu Hektaş hisselerinin, Genel Müdür Hüseyin Aydın’ın kararı ile satılması ve sonrasında yaşanan büyük zarar, çiftçi kuruluşu Tarım Kredi’deki liyakatsizliğin hangi boyutlara geldiğini gözler önüne seriyor.

YÜZDE 3,8’LİK HİSSESİ PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMADAN MI SATILDI?

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, hisse satışını yaparak tarım şirketi olan Hektaş ile ortaklığını neden sonlandırdığı sorgulanırken, yüzde 3,8 gibi ciddi bir hisse satışının ise hangi piyasa araştırmasına göre yapıldığı bilinmiyor. Kamuoyundan sır gibi saklanan hisse satışı, 24 Eylül’de yapılan olağanüstü genel kurul tutanaklarında ortaya çıkarken, tutanaklarda hisse satışı için yapılmış bir piyasa araştırmasından ise söz edilmemesi yaşanan skandalı gözler önüne serdi.

SATIŞ, GİZLİ TUTULAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAKLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 3 Ağustos’ta yapılan Hektaş hisse satışı ile ilgili olarak kamuoyuna hiçbir açıklama yapmazken, hisse satışı Merkez Birliği’nin 24 Eylül’de yaptığı ve gizli tutulan olağanüstü genel kurul tutanaklarında ortaya çıktı. Olağanüstü genel kurul tutanaklarında hisse satışı ile ilgili şu ifadeler dikkat çekti: “Merkez Birliğimize ait Hektaş Ticaret T.A.Ş sermayesinin yüzde 3.8’ine tekabül eden 32 milyon 700 bin adet nominal bedelli payların 03.08.2022 tarihli Borsa İstanbul kapanış fiyatı üzerinden yüzde 5 iskonto ile 33.74 TL bedel ile şirketin ana hissedarı Ordu Yardımlaşma Kurumu OYAK Genel Müdürlüğü iştirakine ait OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş’ye blok halinde ve peşin ödeme ile 1 milyar 103 milyon 314 bin 701 TL bedelle satıldığı, önerge (Ek7/1) doğrultusunda Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulmuş ve oy birliği ile tasvip edilmiştir.”

HİSSE SATIŞINI GİZLİ BİR ŞEKİLDE TASVİP ETTİREREK SORUMLULUKTAN KURTULDU!

İdarenin yetkisinde olan hisse satışının Genel Kurul gündemine getiriler delegelere tasvip ettirilmesi de dikkat çekti. Olağanüstü Genel Kurul’da, yapılan satışla ilgili olarak delegelere şeffaf bir şekilde hiçbir bilgi verilmeden sadece önerge oylattırılırken, delegeler söz konusu satışı oy birliği ile tasvip ettiğinden dolayı Genel Müdür Hüseyin Aydın da öngörüsüz hisse satışından dolayı Tarım Kredi’ye uğrattığı zararın sorumluluğundan kurtulmuş oldu.

2,5 AYDA AYNES’TEN FAZLASINI KAYBETTİ

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin yıllık çiftçiye kullandırdığı tarımsal kredi miktarı ile AYNES’in alımı için TMSF’ye ödenen 785 milyon liranın Hektaş hisse satışında yaşanan zararın karşılaştırılması durumunda Tarım Kredi’nin uğradığı zararın boyutu daha net anlaşılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, 2021 yılında çiftçiye toplam 11 milyar lira tarımsal kredi kullandırırken, Hektaş hisselerinde 2,5 ayda kaybedilen 1,1 milyar lira ise çiftçiye kullandırılan toplam tarımsal kredilerin yüzde 10’una karşılık geliyor. Diğer yandan Aynes’in alımı tamamen bankalardan kullanılan kredi ile 785 milyon liraya alınırken, öngörüsüz hisse satışından dolayı AYNES’in alımından daha fazla bir paranın kaydedilmesi de zararın boyutlarını gözler önüne seriyor.