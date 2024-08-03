Genel müdür büyükbabasının kurduğu şirketi iflas ettirdi. 77 yıllık elektronik deviydi

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Genel müdür büyükbabasının kurduğu şirketi iflas ettirdi. 77 yıllık elektronik deviydi

Almanya'da elektronik devi Astro Strobel şirketi iflas etti. Şirketin Genel Müdür Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an" dedi. Elektronik devi 1947 yılında şu anki Genel Müdürün büyükbabası olan Adolf Strobel tarafından kurulmuştu.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 77 yıl önce kurulan elektronik devi Astro Strobel iflas etti.
Şirketin Genel Müdür Herbert Strobel, "İflas işlemlerinin başlatılması şirketimiz için önemli bir an, ancak daha güçlü çıkacağımıza inanıyorum" diye yazdı.

İflas yöneticisi Thomas Ellrich yeniden yapılanma için iyi bir şans görüyor ve "Bunun için temel ön koşullar mevcut. İşletme temelde sağlıklı ve şirketin müşterileri ve tedarikçileri siparişlerini ve teslimatlarını sürdürüyorlar" dedi.

Ticari faaliyetler şimdilik devam edecek ve 115 çalışanın ücretleri Federal İş Ajansı'nın iflas yardımları yoluyla ödenecek.

Bensberg merkezli elektronik üreticisi 77 yıldır perakendecilere, ticari şirketlere ve sistem sağlayıcılara özellikle kablo TV, uydu alımı ve IPTV teknolojisi için elektronik cihazlar ve sistem çözümleri tedarik ediyor.

Şirketin Ukrayna'daki savaşın tetiklediği tedarik zinciri sorunları nedeniyle baskı altına girdiği açıklandı.
Yüksek miktardaki siparişin iptali mevcut zorluklara yol açtığı ifade edildi. Şirket 1947 yılında şu anki Genel Müdürün büyükbabası olan Adolf Strobel tarafından kurulmuştu.

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