Genel Müdür Şahin Bilecik’te devam eden yurt inşaatını inceledi

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinin yakınında yapımı devam eden iki bin kişilik yurt inşaatında çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, İnşaat alanında incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Şahin incelemelerinin ardından devam eden yurt inşaatının tamamlanmasının ardından Bilecik’te üniversite öğrencilerinin barınma imkanlarının önemli ölçüde artacağını söyledi.