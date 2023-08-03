Genelkurmay Başkanı belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.



Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni komuta kademesi belirlendi. Alınan karara göre; Genelkurmay Başkanı olarak Orgeneral Metin Gürak atandı.Gürak, 2'nci Ordu Komutanı olarak görev yapıyordu.

AVSEVER VE GÜLAN EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

YENİ KOMUTA KADEMESİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında;



a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,



b) Görev süresi uzatılacaklar,



c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek,



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır.



2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;



a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.



b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılmıştır.



c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.



ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin GÜRAK, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II'nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.



d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.



3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;



a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.



b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

31'NCİ GENELKURMAY BAŞKANI METİN GÜRAK

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA ATANAN METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.