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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla İstanbul'daki terör saldırısını görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, telefonda İstanbul'daki terör saldırısını görüştü.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 03:42
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, İstanbul'daki terör saldırısını görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla İstanbul'daki terör saldırısını görüştü
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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley’nin, mevkidaşı Orgeneral Güler’i telefonla aradığını bildirdi.

Butler, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti.” ifadesini kullandı. (AA)

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