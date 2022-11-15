﻿Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, ABD'li mevkidaşıyla İstanbul'daki terör saldırısını görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley’nin, mevkidaşı Orgeneral Güler’i telefonla aradığını bildirdi.
Butler, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. Milley, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile İstanbul'daki son terör saldırısını ele aldı ve ikili askeri ilişkilerimizin gücünü yeniden teyit etti.” ifadesini kullandı. (AA)
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