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Otomotiv şirketi Twitter'daki reklamlarını kaldırdı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması uygulamanın bazı şirketlerden uzaklaşmasına neden oldu. General Motors, Twitter'daki reklamlarını askıya aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:38
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General Motors, Twitter'daki reklamlarını kaldırdığını açıkladı

Otomotiv şirketi Twitter'daki reklamlarını kaldırdı
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Twitter’ı satın aldıktan sonra bazı çalışanlar ile yolunu ayıran iş insanı Musk, uygulamadaki iş birliklerini kaybetmeye başladı. Merkezi Detroit’te olan otomobil üreticisi General Motors, Twitter’ın gidişatı hakkında fikir edinmek istediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan General Motors yetkilileri, “Platformun yeni mülkiyeti altındaki yönünü anlamak için Twitter ile etkileşim halindeyiz. Bir medya platformunda önemli bir değişiklikle normal iş akışında olduğu gibi, ücretli reklamlarımızı geçici olarak durdurduk” dedi.

CNBC ile röportaj yapan General Motors, Twitter’daki müşteri hizmetleri etkileşimlerine devam edecekleri söyledi. Otomobil dünyasındaki bir diğer ilginç gelişme ise Citroen’den oldu.

Citroen, “Rakiplerimizden birinin sahip olduğu sosyal medya platformuna merhaba.” diyerek Twitter üzerinden Elon Musk’a gönderme yaptı. Elektrikli araç girişimi olan Fisker’ın CEO’su Henrik Fisker, Musk Twitter’ı satın aldığı için hesabını sildi.

Wall Street Journal’da yer alan başka bir haberde ise, yaklaşık bir düzine marka Twitter’da reklamlarının durdurulmasını istedi. Elon Musk, reklam verenlere için Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Diğer otomobil üreticilerinin General Motors’un hareketine katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor. Analistler, Twitter hisselerinin ciddi bir şekilde düşeceğini tahmin ediyor.

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