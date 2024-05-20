Generalin makam aracıyla Türkiye’ye Suriyeli kaçaklar taşınmış. Barış Terkoğlu açıkladı

Gazeteci Barış Terkoğlu, “Yok artık daha neler göreceğiz” isimli köşe yazısında, Suriye’de bulunan bir operasyon bölgesinde görevli bir tuğgeneralin makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapıldığını yazdı.

Terkoğlu, "Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığını söyledi” ifadelerini kullanan Terkoğlu, olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendiğini ve özellikle alt rütbelerde birçok işbirlikçinin ortaya çıkarıldığını ifade etti.

"İnsan hayret ediyor denilen olaylar var. Onlardan biri geçenlerde Urfa’da yaşanmış. Kamuoyundan da sır gibi saklanmış. Açıkçası ben de duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Tam beş ayrı askeri kaynakla konuşarak teyit edince 'şimdi yazmanın zamanı' dedim" ifadelerini kullanarak söz konusu skandalı köşesi taşıdı.

Suriye’den Türkiye’ye insan kaçakçılığındaki büyük şüphenin yetkilileri bile şaşırttığını belirten Terkoğlu, “Kaçakçılık, Suriye’deki operasyon bölgesinde görevli bir tuğgeneralin makam aracıyla yapılıyormuş. Güvenlik görevlileri normalde durdurulmayan, aranmayan araca savcılık izniyle operasyon yapmış. Para karşılığı Suriyelileri sınırdan geçiren askerleri kıskıvrak yakalamış" söyleminde bulundu.

Gazeteci Barış Terkoğlu, konuştuğu kaynakların Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun gözaltına alındığını söylediğini ifade etti ve “İki asker, operasyon için Suriye’de bulunan tuğgeneralin makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye vızır vızır insan taşıyormuş. Bu işten de her postada binlerce dolar kazanıyormuş. Elbette generalin aracından kimse de şüphelenmiyormuş" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı’nı, resmi bir açıklama yapması için aradığını fakat kendisine bir geri dönüş sağlanmadığını vurgulayan Terkoğlu,"Konuştuğum diğer bakanlık kaynakları ise olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi.” ifadelerini kaydetti.

Bakanlık kaynaklarının emir subayı ve koruma çavuşu hakkında savcılık soruşturmasının devam ettiğini ve iki askerin TSK ile ilişiğinin kesildiğini aktardığını belirten Terkoğlu, olayın ilk defa yaşanmadığının altını çizerek, "Bu olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendim. Özellikle alt rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya çıkarılmış" dedi.

Terkoğlu, köşe yazısını, "Bir generalin makam aracıyla TSK personelinin insan kaçakçılığı yapmasına 'skandal' deyip geçebiliriz. Ama skandal dediğimiz aslında bir alarm zili gibi. Duymazsak daha beterinden sakınamayız. Alışkanlık istila gibi. Milletlerin içine girdikten sonra onları kendisine çeviriyor" ifadeleriyle noktaladı.