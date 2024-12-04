Genetiği değiştirilmiş bitkilerle ilgili şok karar

ABD Bölge Yargıcı James Donato, 2020 yılında yürürlüğe giren ve genetiği değiştirilmiş bitkilerin ön pazar incelemesinden muaf tutulmasını öngören USDA kuralını iptal etti. Donato, kararında Tarım Bakanlığı'nın (USDA) bu düzenlemeyi keyfi ve tutarsız bir şekilde yürürlüğe koyduğunu belirtti. Karar, San Francisco merkezli mahkemede alındı ve düzenleme, yeniden değerlendirilmek üzere Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'ne (APHIS) geri gönderildi.

SECURE YÖNETMELİĞİ VE TEPKİLER

Trump yönetimi sırasında çıkarılan "SECURE" olarak bilinen düzenleme, USDA bitki düzenlemelerini modernize etme çabasının bir ürünüydü. Dönemin Tarım Bakanı Sonny Perdue, düzenlemenin yenilikçiliği teşvik edeceğini savunurken, eleştirmenler, bunun genetiği değiştirilmiş ve gen düzenlemeli bitkilerin büyük çoğunluğunun USDA incelemesinden kaçmasına yol açacağını iddia etti. Daha önce, bu tür tüm bitkiler, USDA’nın bitki zararlılarının yayılmasını önleme yetkisi kapsamında ticari kullanımdan önce onay almak zorundaydı.

BİLİM VE ÇEVRE ADINA ZAFER

Dava sürecinde, Gıda Güvenliği Merkezi gibi kuruluşlar, düzenlemenin çiftçiler ve çevre için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini savundu. Hukuk direktörü George Kimbrell, “Bu, çiftçiler, gezegen ve bilimsel denetim adına kritik bir zaferdir” dedi. Kimbrell, USDA'nın görevlerini özel şirketlere devretmeye çalıştığını ileri sürdü.

BİYOTEKNOLOJİDE YENİ DÖNEM TARTIŞMALARI

2020 kuralı, Başkan Trump’ın biyoteknoloji düzenlemelerini modernize etme talimatının ardından çıkarılmıştı. Özellikle gen düzenleme, geleneksel yöntemlerle elde edilebilecek özellikleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde geliştiren bir araç olarak tanımlanıyordu. Ancak bu karar, biyoteknoloji ürünlerinin düzenlenmesinde daha sıkı denetim çağrılarını yeniden gündeme getirdi.