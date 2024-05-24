Genetiği ile oynanmış sinekleri doğaya saldılar

Kaynak: DHA
Genetiği ile oynanmış sinekleri doğaya saldılar

Cibuti’de genetiği salınmış on binlerce sinek doğaya salındı. Sineklerin sıtmaya karşı mücadele için salındığı öğrenildi.

Afrika ülkelerinden Cibuti’de genetiği değiştirilmiş sinekler doğaya salındı. Sineklerin sıtma vakalarına karşı bir önlem olarak salındığı öğrenildi. Söz konusu proje, Cibuti hükümeti ile İngiliz biyo-teknoloji şirketi Oxitec’in ortak çalışması ile gerçekleşti. Genetiği değiştirilmiş ve ısırmayan erkek sinekler, sıtma ile mücadele için doğaya salındı.

İngiliz şirket yaptığı açıklamada o binlerce sineğin pilot bir bölgede doğaya salındığını vurguladı.

PİLOT BÖLGE, 2 YILLIK ÖN ÇALIŞMA SONUCU SEÇİLDİ

Gelecek haftalarda bölgenin gözlem altında olacağını belirten şirket yetkilileri, pilot çalışma için 2 yıllık bir bilimsel çalışma gerçekleştirildiğini vurguladı. Cibuti Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Albay Dr. Abdullah Ahmed Abdi konuyla ilgili “Hükümetimizin hedefi, Cibuti'de son on yılda artış gösteren sıtma yayılımını acilen tersine çevirmek. Bugünkü lansman önemli bir ulusal dönüm noktasıdır, ancak daha da heyecan verici olan ise çözümün bölge ve tüm Afrika kıtası için sahip olduğu potansiyeldir” dedi.

SITMA VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ VAR

Açıklamada sıtma hastalığının, Cibuti’de 2012 yılında 27 vaka olarak bildirildiği ancak 2020 yılına gelindiğinde bu sayının 73 bine yükseldiği vurgulandı. Bölgedeki sıtmanın kentsel ortamlarda gelişen oldukça istilacı bir tür olan Anopheles stephensi türü sivrisineğin bölgeye gelmesiyle kaynaklandığı belirtildi.

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