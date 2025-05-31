Geniz eti solunum yolu enfeksiyonlarını tetikliyor!

Geniz eti (adenoid hipertrofisi), özellikle çocuklarda sık görülen bir durum olarak, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarının ardındaki önemli bir neden olarak dikkat çekti.

Bilimsel araştırmalar, büyümüş geniz etinin burun tıkanıklığından uyku apnesine kadar pek çok sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu durumun erken teşhis ve tedavi edilmediği takdirde ciddi komplikasyonlara neden olabileceği konusunda uyardı.

Türkiye ve dünyada artan farkındalık, geniz etinin sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamayı sağladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Geniz eti, burun ve boğaz arasında yer alan lenfoid dokunun büyümesiyle oluşuyor ve genellikle çocukluk çağında daha sık görüldü. Ancak yetişkinlerde de ortaya çıkabildi.

The Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan bir çalışma, geniz eti büyümesinin üst solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını artırdığını ve bu durumun kronik sinüzit, orta kulak iltihabı (otitis media) ve bronşit gibi komplikasyonlara yol açabileceğini gösterdi.

Çalışmayı yürüten Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Sandra Lin, “Büyümüş geniz eti, burun solunumunu engelleyerek bakteriyel ve viral enfeksiyonlara zemin hazırlar. Bu da tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur” dedi.

Pediatrics dergisinde yayımlanan bir başka araştırma, geniz eti büyümesi olan çocukların yüzde 60’ında tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları gözlendiğini ve bu durumun tedavi edilmediğinde okul performansını, büyüme gelişimini ve uyku kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Stacey Ishman, “Geniz eti, çocuklarda horlama, ağız solunumu ve sık enfeksiyonlarla kendini gösterebilir. Erken müdahale, uzun vadeli sağlık sorunlarını önleyebilir” dedi.

Ayrıca, geniz etinin bağışıklık sistemini etkileyerek alerjik rinit ve astım gibi durumları tetikleyebileceği de biliniyor.

European Respiratory Journal’da yayımlanan bir çalışma, geniz eti büyümesi olan çocuklarda astım semptomlarının yüzde 30 daha sık görüldüğünü gösterdi. Bu durum, geniz etinin solunum yollarını tıkayarak akciğerlere yeterli hava akışını engellemesiyle açıklandı.

UZMANLAR UYARIYOR: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Türkiye’de geniz eti, çocuklarda en sık görülen kulak burun boğaz (KBB) sorunlarından biri.

Geniz eti, çocuklarda burun tıkanıklığı, horlama ve sık enfeksiyonlara yol açıyor. Tedavi edilmediğinde, yüz kemiklerinde deformasyon, diş yapısında bozulma ve hatta kalp-damar sorunları gibi ciddi komplikasyonlar görülebilir.

Geniz eti büyümesinin teşhisinde endoskopik muayene ve röntgen gibi yöntemlerin kritik olduğunu vurgulandı.

Yetişkinlerde geniz eti, alerji veya kronik enfeksiyonlar nedeniyle büyüyebilir. Bu durum, sinüzit ve uyku apnesi gibi sorunları tetikledi.

Özellikle horlama, ağız solunumu ve sık sinüs enfeksiyonu şikayeti olan yetişkinlerin bir KBB uzmanına başvurması gerektiğini eklendi.

Cleveland Clinic’ten Dr. Michael Benninger, geniz etinin tedavi edilmediği durumlarda çocukların bilişsel gelişimini bile etkileyebileceğini söylüyor. “Sürekli ağız solunumu, oksijen alımını azaltarak beyne yeterli oksijenin ulaşmasını engeller. Bu da dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir” dedi. Benninger, geniz eti büyümesinin erken teşhisle kolayca tedavi edilebildiğini ve cerrahi müdahalenin (adenoidrektomi) çoğu vakada etkili olduğunu belirtti.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ÖNLEMLER

Uzmanlar, geniz eti büyümesinin yol açtığı sağlık risklerini azaltmak için erken teşhis ve doğru tedavinin önemine dikkat çekti.

Ebeveynler, çocuklarında horlama, burun tıkanıklığı veya sık enfeksiyon gibi belirtiler fark ettiğinde vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmalı. Ayrıca, alerji testi ve tedavisi, geniz eti büyümesini kontrol altına almada etkili bir yöntem olarak önerildi.

Mayo Clinic’ten Dr. Anna Reed, geniz eti büyümesini önlemek için bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemini vurgulayarak, “Dengeli beslenme, düzenli uyku ve hijyenik bir ortam, solunum yolu enfeksiyonlarını azaltabilir” dedi. Özellikle çocuklarda burun yıkama gibi basit uygulamaların geniz eti büyümesini önlemede yardımcı olabileceğini belirtildi.

DSÖ, geniz eti ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı farkındalığı artırmak için eğitim kampanyalarının yaygınlaştırılmasını önerdi. Ayrıca, hava kirliliğinin azaltılması ve alerjenlere maruziyetin kontrol altına alınması, geniz eti büyümesini önlemede önemli bir adım olarak görüldü.

Geniz eti, masum bir durum gibi görünse de, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarının ardında yatan ciddi bir sağlık sorunu olabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu durumun erken teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini gösterdi.