Geniz eti tedavi edilmezse çene yapısı tehlikede! Uzmanlar erken müdahale çağrısı yapıyor

Çocukluk çağında sıkça görülen geniz eti büyümesi, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildi.

Uzmanlar, geniz etinin neden olduğu burun tıkanıklığının, çocuklarda ağız solunumu alışkanlığına sebep olduğunu ve bu durumun çene yapısında kalıcı bozulmalara zemin hazırladığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken teşhis ve tedavinin önemini ortaya koydu.

GENİZ ETİ VE ÇENE YAPISI ARASINDAKİ BAĞLANTI

Geniz eti (adenoid), burun boşluğunun arkasında yer alan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfoid bir doku. Özellikle 2-8 yaş arasındaki çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler veya genetik faktörler nedeniyle büyüyebildi. Büyüyen geniz eti, burun solunumunu engelleyerek çocukları ağızdan nefes almaya zorladı. Bu durum, uzun vadede çene ve yüz gelişiminde ciddi sorunlara yol açtı.

Uzmanlar, “Ağız solunumu, üst çenede daralma, yüksek damak oluşumu ve alt çenenin geriye doğru çekilmesi gibi deformasyonlara sebep olabilir. Bu, ‘adenoid yüz’ olarak bilinen bir yüz yapısına yol açar: uzun ve ince yüz, öne çıkan üst çene, düz yanaklar ve göz altlarında çöküklük” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar, geniz eti büyümesinin çene yapısı üzerindeki etkilerini doğruladı.

İngiltere’de yayımlanan Journal of Orthodontics dergisindeki bir makale, geniz eti büyümesi olan çocuklarda ağız solunumunun, üst çene daralması ve diş dizilim bozuklukları riskini %40 artırdığını ortaya koydu. Ayrıca, ABD’deki Mayo Clinic tarafından yapılan bir araştırma, tedavi edilmeyen geniz etinin, çocuklarda ortodontik problemlerin yanı sıra uyku apnesi ve büyüme geriliği gibi komplikasyonlara da yol açabileceğini gösterdi.

Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi KBB Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Doğan, “Ağız solunumu, çene kemiklerinin ve yüz kaslarının anormal gelişmesine neden olur. Erken yaşta müdahale edilmezse, bu deformasyonlar kalıcı hale gelebilir ve ileri yaşlarda ortognatik cerrahi gibi daha karmaşık tedaviler gerekebilir” uyarısında bulundu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARICI

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden KBB uzmanı Dr. David Tunkel, geniz eti büyümesinin teşhisinde endoskopik muayene ve nazofarenks grafisinin kritik olduğunu vurguluyor. “Ebeveynler, çocuklarında horlama, ağızdan nefes alma, uyku apnesi veya sık kulak enfeksiyonları gibi belirtiler fark ederse, vakit kaybetmeden bir KBB uzmanına başvurmalı” dedi.

EBEVEYNLERE ÇAĞRI: BELİRTİLERİ HAFİFE ALMAYIN

Geniz eti büyümesi, sadece çene yapısını değil, çocukların genel sağlığını da tehdit etti.

Uzmanlar, ağız solunumunun yol açtığı oksijen eksikliğinin, büyüme hormonu salınımını azalttığını ve bu durumun gelişme geriliği, konsantrasyon bozukluğu ve okul başarısında düşüş gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, geniz etinin östaki borusunu tıkaması, orta kulak enfeksiyonlarına ve işitme kaybına yol açabiliyor.

Uzmanlar, “Ebeveynlerin çocuklarının uyku düzenini gözlemlemesi çok önemli. Horlama, ağız açık uyuma veya nefes durması gibi belirtiler, geniz eti büyümesinin habercisi olabilir. Erken teşhis, hem çene yapısını korur hem de çocuğun yaşam kalitesini artırır” dedi.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ VE ÖNERİLER

Geniz eti büyümesi, başlangıçta ilaç tedavileriyle (burun spreyleri, antibiyotikler) kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak, ilaç tedavisine yanıt vermeyen veya kronik sorunlara yol açan durumlarda cerrahi müdahale öneriliyor. Geniz eti ameliyatı (adenoidektomi), genellikle 20-30 dakika süren, genel anestezi altında yapılan bir işlem. Modern teknikler sayesinde komplikasyon riski oldukça düşük.

ERKEN MÜDAHALE, SAĞLIKLI GELECEK

Geniz eti büyümesi, çocuklarda çene yapısı bozulmasından uyku apnesine kadar geniş bir yelpazede sorunlara yol açabilen ciddi bir sağlık sorunu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken teşhis ve tedavinin, bu komplikasyonları önlemede kritik olduğunu gösterdi.

Ebeveynlerin belirtileri ciddiye alması ve uzman hekimlere başvurması, çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayabilir.