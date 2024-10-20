GenNext Ödülü'nün sahibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
GenNext Ödülü'nün sahibi belli oldu

TrewUp CEO'su Kyle Barnholt, Progressive Grocer tarafından GenNext Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödül, 40 yaş altındaki liderlerin gıda ve tüketici ürünleri endüstrisine katkılarını onurlandırıyor. Barnholt, yenilikçi çözümleriyle sektörde devrim yaratıyor.

TrewUp, tüketici ürünleri (CPG) endüstrisine ticaret harcamalarıyla ilgili içgörüler ve optimizasyon çözümleri sağlayan önde gelen bir firma, CEO ve Kurucu Ortakı Kyle Barnholt'un Progressive Grocer tarafından GenNext Ödülü kazandığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Bu prestijli ödül, 40 yaşın altındaki liderleri, gıda ve CPG endüstrisine önemli katkılarda bulunanları onurlandırıyor.

Progressive Grocer, Kyle Barnholt'un “CPG/gıda sektöründeki deneyimini, pazardaki belirgin bir ihtiyaca yanıt vermek için yenilikçi bir çözüme dönüştürdüğünü” belirtiyor. Barnholt'un, istikrarlı kariyerini bırakıp TrewUp'u kurma riskini aldığı için övgüyle bahsediliyor. TrewUp, gelişmiş analizler sunarak indirim yönetimi süreçlerini dönüştüren bulut tabanlı bir platform sağlıyor. Barnholt’un liderliğinde TrewUp, markaların ticaret harcamalarını ve indirimlerini yönetme biçiminde devrim yaratarak müşteri memnuniyetini kazanmış durumda.

Kyle Barnholt, “Bu ödülü almak büyük bir onur ve bu, TrewUp ekibinin özverisini yansıtıyor,” dedi. TrewUp, markaların ticaret harcamalarını yönetme karmaşıklıklarını aşmalarına yardımcı olma misyonuna devam ediyor.

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