Hein Vanhaezebrouck: Kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamamıştım

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Gent'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, çeyrek finale kalan takımıyla gurur duyduğunu söyledi.

"ÇOK İYİ BİR SONUÇ ELDE ETTİK"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vanhaezebrouck, "Çok iyi bir sonuç elde ettik. 4-1 çok iyi bir skor. Bir oyuncunuz 3 golü 3 dakikada, takımınız da 4 golü 6 dakikada atıyorsa bu mükemmeldir. Oyunun başında 10-15 dakika kontrolümüz yoktu, çok iyi baskı yaptılar ama golü bulamadılar. Daha sonra golü bulduk ve güven kazandık, rakip de mental olarak düşüşe geçti. Ama bu da onların iyi takım olmadığını göstermiyor. Baştaki 15 dakika için mutsuzum diyebilirim, gol atabilirlerdi. Eksi yönümüz olarak maçın başında hırs eksikliğimizi söyleyebilirim. Çeyrek finale kaldık ve takımımla gurur duyuyorum. Bundan sonra hangi takımın geleceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMAMIŞTIM"

Belçikalı teknik adam, takımının 6 dakikada 4 gol bulması hakkında ise, "Benim kariyerim boyuncu hiç böyle bir şey olmadı, hem koç hem futbolcu olarak. Dün de Haaland'ı gördük. Goller çok hızlı geldi. Sıra dışı bir durum. Kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamamıştım." şeklinde konuştu.

"DURABİLECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

Üç gol atan Gift Orban'ın performansını da değerlendiren Vanhaezebrouck şöyle konuştu: "İkinci golü için kesinlikle bir forvet golü diyebilirim. Birinci ve üçüncü golleri de çok iyiydi. İyi organizasyon golleriydi. İkinci gol kesinlikle bir denge golüydü, önce topu kaybetti, sonra kazandı ve fantastik bir şut attı. Bence hiçbir kaleci bunu çıkaramazdı. Orban'ın kalitesi var, gol atamadığı maçlar da olacak ama iki ay boyunca gol atmadan durabileceğini zannetmiyorum. Büyük liglere gitmeden önce kesinlikle hazır olmalısınız, yoksa yedekte oturup güven kaybı yaşayabilirsiniz. Şu an bence Orban'ın büyük liglere gitmesi için doğru zaman değil. Bence büyük ligler için hazır değil. Orban zamanı geldiğinde büyük lige transfer olacaktır."