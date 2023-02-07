Belçika Süper Lig takımı stadını dev Türk bayrağıyla kapladı

Belçika Ligi ekiplerinden Gent, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle stadyum tabelalarına Türk Bayrağı yansıttı.
Kahramanmaraş merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ile dayanışma amacıyla Belçika'nın Gent kentindeki Ghelamco Arena stadı Türk Bayrağı ile aydınlatıldı.
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